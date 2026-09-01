Nadie duda de la capacidad de Rockstar Games para superarse con cada juego nuevo que lanza e imponer nuevos estándares de calidad en la industria. Sin embargo, algunos jugadores ven con desconfianza a Grand Theft Auto VI, pues consideran que es más de lo mismo y que se parece demasiado a GTA V.

Rob Nelson, jefe de desarrollo y codirector de Rockstar North, quiere dejar claro que GTA VI sí es un avance importante para los videojuegos y que se trata de la obra más ambiciosa de Rockstar Games hasta ahora. Para ello, explicó cuál será su verdadera innovación y cómo superará a GTA V y Red Dead Redemption 2, considerados los mejores títulos de la desarrolladora.

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¿Por qué GTA VI superará a GTA V y Red Dead Redemption 2?

Rockstar Games siempre ha puesto la vara muy alta cuando se trata de inmersión, narrativa y construcción de mundos abiertos. No en vano, el estudio es recocido mundialmente como una de las compañías más talentosas de toda la industria de los videojuegos. Su apuesta es conservar dicho título con el lanzamiento de GTA VI.

Durante una entrevista con TroisCouleurs (vía Wccftech), Rob Nelson confirmó que el desarrollo de GTA VI inició en 2015 con un grupo reducido de creativos, pues la mayoría estaban muy ocupados con el desarrollo de Red Dead Redemption 2. Esto significa que Rockstar Games se enfocó verdaderamente en su nuevo juego hasta 2018, cuando la secuela de su franquicia de vaqueros estuvo lista.

Nelson explicó que la aventura de Arthur Morgan implicó mucho aprendizaje que decidieron aplicar en GTA VI, con la meta de convertirlo en su juegos más ambicioso hasta ahora. Desde su perspectiva, el título protagonizado por Lucía y Jason será mucho más ambicioso que dicha secuela y que GTA V.

¿La razón? GTA VI tendrá la profundidad de Red Dead Redemption 2 y, además, rescatará la forma más significativa de interactuar con los protagonistas, tal como sucedió con Arthur.

“Queríamos aprovechar la profundidad que logramos incorporar al mundo de Red Dead Redemption 2 y la posibilidad de interactuar con él de una manera mucho más relevante, pero también esa conexión emocional que la gente termina teniendo con Arthur. ¿Hay alguna forma de trasladar eso a GTA? ¿Cómo podríamos hacerlo?“, comentó Nelson.

GTA VI será superior a GTA V y Red Dead Redemption 2 en más de un sentido

Por otro lado, GTA VI será superior a su predecesor ya que tendrá un mayor nivel de interactividad. Para el creativo, la diferencia no es sólo que habrá más cosas por hacer, sino que los jugadores podrán hacerlas de diferentes formas.

“Debido a la gran cantidad de cosas que hay que hacer y a las múltiples maneras de hacerlo, es una experiencia muy entretenida, así que, con suerte, eso se notará. Este juego ofrece un nivel de interactividad mucho mayor que GTA V, e incluso superior a la de Red Dead Redemption 2″, añadió el creativo.

GTA VI tendrá un mundo inmersivo y enorme

Además de lo anterior, Nelson cree que GTA VI también será superior gracias a la escala y a lo inmersivo que será su mundo. Reveló que la próxima versión de Vice City será el doble de grande que Los Santos. Además, habrá 11 veces más locaciones para visitar fuera de la ciudad en comparación con GTA V.

La primera parte del nuevo juego se desarrollará en una zona concreta del mapa y, posteriormente, GTA VI mostrará su verdadera escala. Nelson cree que los jugadores quedarán sorprendidos de la enorme cantidad de locaciones que podrán visitar y las muchas actividades que podrán hacer a lo largo y ancho de todo el mapa.

Por último, mencionó que algunas mecánicas de GTA VI serán bastante más complejas. Puso el ejemplo de las persecuciones policiales, donde los agentes será más inteligentes y los sistemas “mucho más sofisticados” que en otros juegos de Rockstar Games.

GTA VI será más ambicioso en cada detalle respecto a anteriores juegos del estudio

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