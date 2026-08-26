El formato físico tiene los días contados, así que los jugadores buscan alternativas para preservar sus colecciones a largo plazo. Mientras PlayStation se prepara para frenar la producción de juegos en disco, XBOX ofrecerá muy pronto una opción para que sus fans puedan conservar sus juegos, incluso en un futuro totalmente digital.

Luego de algunos rumores, la división de juegos de Microsoft por fin confirmó la función Disc to Digital, que permitirá a los usuarios de sus consolas obtener una licencia digital de sus juegos a partir de sus copias físicas. Por medio de XBOX Wire, la compañía explicó cómo funcionará este interesante programa, que ayudará a los jugadores a preservar sus juegos y a no perderlos con el paso de las generaciones.

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El programa Disc to Digital de XBOX es oficial, ¿cómo podrás digitalizar tus juegos físicos?

La propuesta de Disc to Digital es sencilla: digitalizar tus juegos físicos y tener acceso a ellos con todas la ventajas que ofrece el formato digital. XBOX quiere que los jugadores puedan preservar los títulos que han comprado a lo largo de los años, así que otorgará licencias digitales de los juegos físicos compatibles con el nuevo programa.

Ahora bien, ¿cómo funcionará? Para digitalizar un juego físico bastará con introducir un disco compatible a un XBOX One o XBOX Series X|S e iniciarlo. De estar forma, Disc to Digital creará una licencia digital que se podrá usar libremente con algunas ventajas, como la compatibilidad con Play Anywhere y Cloud Gaming.

Al crear una licencia digital, los discos seguirán funcionando con normalidad; sin embargo, es importante mencionar que sólo se podrá crear una licencia digital por disco y sólo los juegos de XBOX One y XBOX Series X|S serán compatibles. Por supuesto, para hacerlo será indispensable tener una consola con unidad de disco y las copias físicas.

Disc to Digital no funcionará con toda la librería de juegos ni será compatible con los discos del XBOX original ni del XBOX 360. La compañía confirmó que Disc to Digital ya es compatible con miles de juegos y que más títulos se añadirán a la lista próximamente.

“Si bien no todos los títulos estarán disponibles en el lanzamiento, este es un paso importante hacia un futuro en el que los jugadores puedan tener mayor confianza en que los juegos que compren les acompañarán durante muchos años”, explicó la compañía.

Disc to Digital permitirá a los jugadores digitalizar sus juegos físicos y obtener una licencia única

¿Cuándo estará disponible Disc to Digital para los jugadores de XBOX?

Los amantes del formato físico todavía tendrán que esperar un poco más para disfrutar de las ventajas de Disc to Digital en sus consolas. Las primeras pruebas del programa iniciarán la próxima semana, concretamente el 31 de agosto.

Inicialmente, la función sólo estará disponible para los jugadores que formen parte del programa XBOX Insider. Posteriormente, se liberará la público general y estará disponible para todos los usuarios de XBOX One y XBOX Series X|S de forma gratuita.

“Hoy presentamos una función que traslada las ventajas del formato digital a los discos físicos, ofreciendo a los jugadores mayor flexibilidad para acceder y jugar a los títulos compatibles en todo el ecosistema de Xbox. Los miembros de XBOX Insider podrán comenzar las pruebas la próxima semana, el 31 de agosto”, confirmó la empresa.

XBOX ofrecerá alternativas a sus jugadores, pero todo indica que también abandonará el formato físico

El anuncio llega pocos días después de que XBOX recordó a sus jugadores que sus títulos digitales no les pertenecen, pues son únicamente una licencia de uso. Por otro lado, reportes aseguran que es muy probable que Project Helix, la próxima consola de XBOX, abandone el formato físico y debute sin unidad de disco.

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