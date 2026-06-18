Durante los últimos meses, los pronósticos sobre la industria de los videojuegos han sido poco positivos, pues hemos sido testigos de cierres de estudios, despidos, cancelaciones de juegos y muchos aumentos de precio. Por ello, se dice que el sector está en constante crisis y que nuestro entretenimiento favorito está en riesgo.

Pese a ello, los reportes más recientes sobre el estado de la industria también revelan una tendencia positiva. La firma de análisis Newzoo publicó un nuevo reporte donde evidencia que el mercado tuvo ingresos históricos en 2025, lo que demuestra que hay margen de crecimiento, principalmente en PC y móviles.

La dura realidad es que, con todo, el mercado de consolas sigue estancado y registró un crecimiento mínimo en 2025. Además, los despidos siguen a la orden del día y más estudios están en riesgo ante la falta de resultados, que escapan de las enormes expectativas comerciales de sus dueños.

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Videojuegos alcanzaron una cifra de ingresos récord en 2025

A pesar de las dificultades que enfrentan los desarrolladores y las grandes compañías, 2025 fue un excelente año para los videojuegos. Títulos como Clair Obscur: Expedition 33, Hades II, Donkey Kong: Bananza, Ghost of Yōtei, Arc Raiders y más lideraron las listas de popularidad, mientras que algunos de ellos también se posicionaron como los juegos más vendidos del año.

En su más reciente reporte, Newzoo reveló que la industria tuvo ingresos por $201.6 mil millones de dólares durante 2025. Esto representa un nuevo récord histórico, pues es la primera vez que supera la barrera de los $200 mil millones de dólares. Gracias a esto, los ingresos globales de los videojuegos aumentaron 9.1 %.

Curiosamente, el sector de las consola fue el que registró un menor crecimiento. Los ingresos alcanzaron los $44.7 mil millones de dólares, así que el mercado sólo creció 2.8%, pese a la popularidad de los servicios y al aumento de ventas en juegos.

El gran ganador de 2025 fue el mercado de PC, que registró ingresos por $43.6 mil millones de dólares y el mayor crecimiento: 12%. Los móviles también fueron uno de los sectores más populares con un crecimiento de 10.7% e ingresos por $113.3 mil millones de dólares.

La industria tuvo ingresos récords con el mercado de PC y móviles a la cabeza

Los micropagos explican hasta cierto punto estas tendencias, pues los ingresos en consolas cayeron 4.6%, mientras que en PC crecieron 9.1%. El análisis también revela que los servicios de suscripción aumentaron sus ingresos en 2025 con 10.2.% de crecimiento. Irónicamente, esto se debe a que PlayStation Plus y Xbox Game Pass subieron de precio y muchos jugadores decidieron pagar los planes más completos por ser mejores ofertas respecto a costo y beneficio.

La industria seguirá creciendo, pero sus problemas continuarán

Newzoo es positivo sobre el futuro de la industria, ya que espera un crecimiento sostenido con una tasa anual compuesta de 5.1%. Si la tendencia se mantiene, entonces el mercado alcanzará los $234.4 mil millones de dólares en ingresos para 2028.

Sus pronósticos se sustentan en la llegada de GTA VI, título de Rockstar Games que impulsará las ventas de PS5 y Xbox Series X|S de forma importante. Además, la firma de análisis recordó que el PS6 y Project Helix ya vienen en camino, aunque debutarán en un contexto lleno de incertidumbre por la crisis de memoria.

GTA VI será un respiro para la industria y el negocio de consolas

A pesar de que la industria de los videojuegos seguirá creciendo, sus problemas continuarán. El análisis revela que los costos del hardware seguirán aumentado debido al encarecimiento de memoria.

Por otro lado, se esperan que los despidos continúen, pues será muy complicado que las grandes compañías impulsen su negocio sin hacer sacrificios de este tipo. Los costos de desarrollo seguirán aumentando, así que la industria será más dura y selectiva respecto a sus estudios y creativos.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con la industria de los videojuegos.

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