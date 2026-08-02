Five Nights at Freddy’s 2 decepcionó a un sector de la comunidad, pero aun así fue un gran éxito en taquilla y recaudó millones de dólares durante su paso por los cines de todo el mundo. Aquellos que desean revisitarla o las personas que esperaban un estreno casero, les alegrará saber que la película ya está disponible en un popular servicio de streaming.

Efectivamente, los suscriptores de la plataforma en cuestión ya pueden ver la cinta de terror sin costo adicional desde la comodidad de su hogar. Como ya es tradición, la cinta viene en su idioma original con voces al inglés y subtítulos al español, y también está disponible en su versión con doblaje latino.

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Five Nights at Freddy’s 2 debuta con gran éxito en streaming

La película de terror dirigida por Emma Tammi llegó a los cines de México y el resto del mundo a principios de diciembre con una recepción muy negativa por parte de la audiencia y los críticos profesionales. Si bien también tuvo un rendimiento comercial más discreto que su predecesora, aún así generó más de $238 millones de dólares en taquilla.

Curiosamente, Five Nights at Freddy’s 2 se lanzó en formato digital el pasado 23 de diciembre en algunos países, menos de un mes después de su estreno original. En aquel entonces, sin embargo, sólo estaba disponible para comprar y rentar en Prime Video, Google Play, Apple TV y otras tiendas.

La espera finalmente acabó, pues el filme de Blumhouse Productions y Universal Pictures se unió al catálogo de un popular servicio de streaming en Latinoamérica y ya se puede ver sin costo extra desde la televisión o cualquier otro dispositivo compatible.

En específico, la película protagonizada por Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Mckenna Grace y Matthew Lillard se unió al catálogo de HBO Max durante esta semana. Se trataba de un estreno muy esperado, pues en pocas horas escaló en las listas de popularidad y desbancó a Mortal Kombat 2, la secuela de la franquicia de Warner Bros.

Actualmente, Five Nights at Freddy’s 2 está en el primer puesto del top 10 de las películas más vistas en HBO Max en México. Esto demuestra que la cinta es del interés del público, a pesar de que recibió críticas muy negativas. Recordamos que está disponible la versión con doblaje latino, que en su reparto presenta al famoso youtuber Fedelobo.

De acuerdo con Variety, FNAF 2 también se unirá al catálogo de Netflix el 3 de agosto de 2026, aunque por ahora parece que sólo será en Estados Unidos. Por si olvidaron, el largometraje llegó al catálogo de Peacock a principios de este año, pero dicho servicio brilla por su ausencia en México y el resto de Latinoamérica.

Five Nights at Freddy's 2 ya está disponible sin costo extra en HBO Max

Five Nights at Freddy’s 3 será una realidad y ya tiene director

Mortal Kombat 2 perdió el primer puesto en HBO Max ante FNAF 2, y ahora el futuro de la franquicia se pone en tela de juicio. La cinta de acción tuvo un rendimiento en taquilla inferior al previsto, pero el director dejó caer la posibilidad de que Mortal Kombat 3 se materialice en caso de que la secuela tenga un buen desempeño en streaming.

La saga de Scott Cawthon está en una mejor posición, pues Universal decidió seguir adelante con la tercera entrega. Los detalles sobre la historia son un misterio, pero una vez más se espera que gire alrededor de Michael Schmidt, Abby Schmidt y Vanessa Shelly.

Parece que los productores se tomaron muy en serio las malas críticas e hicieron cambios en el equipo creativo. De acuerdo con un informe, Gary Dauberman, quien trabajó en la más reciente adaptación live-action de It para cines, tendrá la responsabilidad de escribir el guion de Five Nights at Freddy’s 3.

Se desconoce si Scott Cawthon, creador de la franquicia y escritor de las primeras 2 películas, estará involucrado en la narrativa de la tercera entrega. La fecha de estreno para FNAF 3 también es un misterio, pero el actor Skeet Ulrich, quien interpretó a Henry Emily, señaló que el equipo espera el guion para comenzar con el rodaje.

Five Nights at Freddy's 3 ya está en desarrollo, pero aún no tiene fecha de estreno

Pero dinos, ¿le darás una oportunidad a la película de terror ahora que ya está disponible en streaming a través de HBO Max? Déjanos leerte en los comentarios.

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