Dragon Ball Super: Beerus dio de qué hablar desde su estreno gracias a los cambios y mejoras respecto a la versión original del anime que corrió de 2015 a 2018 y que, en su momento, fue polémica por algunos detalles.

Uno de ellos tiene que ver con el protagonista que todos conocemos, Goku, pues el estilo de arte de Dragon Ball Super y algunos de sus diálogos no convencieron a los fans.

Sin embargo, esta nueva versión parece apelar más hacia un viejo recuerdo y la comunidad ya se dividió sobre la imagen que tiene Goku y si se alejó, o no, de su parte infantil.

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Dragon Ball Super: Beerus: fan asegura que Goku “ya no luce como imbécil” y ahora es más serio y creíble

Uno de los detalles que más está llamando la atención entre los fans de Dragon Ball Super es la manera en que Beerus presenta a Goku. Aunque el personaje conserva muchos de los rasgos que lo han convertido en uno de los protagonistas más reconocibles del anime y los videojuegos, su diseño y actitud parecen apostar por una versión más madura.

Esta diferencia no solamente está en el dibujo. Algunos fans señalaron que la forma en que Goku habla durante determinados momentos recuerda al personaje que vimos en la etapa final de Dragon Ball Z. Se trata de un Goku que sigue despreocupado y disfruta de las peleas, pero que posee mayor experiencia después de pasar por incontables combates y situaciones que pusieron en riesgo a la Tierra y al resto del universo.

La comparación resulta interesante porque una de las críticas que algunos fans han hecho a ciertas representaciones recientes de Goku es que el personaje puede llegar a comportarse de una manera demasiado infantil. Para estos seguidores, recuperar parte de la personalidad que tenía al final de Dragon Ball Z permite que el protagonista se sienta como una evolución natural del guerrero que conocieron durante años.

En ese sentido, Dragon Ball Super: Beerus parece apostar por pequeños detalles para transmitir esa evolución. No se trata de convertir a Goku en un personaje serio o completamente diferente, sino que recupera una versión en la que su inocencia convive con la experiencia que ha adquirido a lo largo de su historia.

Outra coisa que me agradou muito no Super Beerus:

Não só o Goku perdeu a cara de imbecil, como seu traço (e até modo de falar) em muitos momentos lembra muito o Goku End of Z, claramente mais maduro e mais próximo de uma continuação natural do Goku do Z https://t.co/hwc3jh7AoP pic.twitter.com/uLEPLbm9ve — Dan Cabz | Mega Man Dual Override (@lorde_cabz) October 13, 2026

¿Dragon Ball Super: Beerus entiende mejor al Goku que querían algunos fans?

El debate generó una comparación inevitable entre las diferentes etapas de Goku. El protagonista nunca ha sido un personaje particularmente serio y una parte fundamental de su personalidad siempre ha sido su actitud despreocupada. Sin embargo, eso no significa que no haya mostrado madurez cuando las circunstancias lo requieren.

Precisamente por eso, la versión de Goku que apareció hacia el final de Dragon Ball Z sigue siendo tan recordada por muchos seguidores. En aquella etapa podía bromear y disfrutar de los combates, pero también proyectaba la imagen de alguien que había crecido después de todo lo que había vivido. Dragon Ball Super: Beerus parece acercarse nuevamente a ese equilibrio.

Não dá pra entender quererem o Goku sério ou Dragon Ball em si sério, ele não pode nem mais SORRIR em Super que dizem que tá infantil, parece que nunca viram Dragon Ball pic.twitter.com/DkaKYqjZ5O — fiyero da shopee (@fiyerodashoppe) October 13, 2026

MERCI à DBS Beerus de nous avoir ramené notre Goku tel qu'on l'a toujours connu ! continue sur ce chemin-là, ne nous déçoit pas ! 🙏 pic.twitter.com/XYGGhkax59 — ⓀⓄⒸⓄⓊⓃⓃ | Xenoverse 3 (@Kocounn) October 13, 2026

Algunos fans señalan que no se trata solamente del trazo del personaje que recuerda al Goku de aquella época, sino también su manera de hablar, pues son cambios que tienen un impacto importante en cómo se percibe al protagonista. Una versión de Goku con más experiencia puede hacer que la historia se sienta más cercana a una continuación de Z, en lugar de presentar al personaje como si su personalidad hubiera retrocedido.

Dragon Ball ha utilizado diferentes versiones de Goku dependiendo de la historia y del tono que busca contar, por lo que algunos de estos cambios podrían responder simplemente a escenas específicas y habrá que esperar el resto de capítulos del anime para confirmar que el cambio es permanente.

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