Los fanáticos del anime y el manga tienen la mirada puesta en Jump Festa 2027, evento que se celebrará a finales de este año y que promete ser una de las mayores fiestas para los entusiastas de la animación japonesa.

Luego de algunas filtraciones, el importante evento ya confirmó la lista de franquicias que formarán parte de su programación. Gracias a esto, sabemos que Jump Festa 2027 nos sorprenderá con novedades de One Piece, Demon Slayer, Bleach y otras sagas que dominan las listas de popularidad a nivel mundial.

Los fans de Dragon Ball estaban preocupados, pues las filtraciones sugirieron que la saga de Akira Toriyama estaría ausente del evento. Ahora, por fin pueden salir de dudas gracias a que se reveló la alineación completa de franquicias que estarán presentes en el evento de diciembre.

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Todas estas franquicias de anime y manga estarán en Jump Festa 2027

Jump Festa es uno de los eventos anuales más esperados por los amantes de la cultura japonesa. Por si no lo sabes, en él se reúnen los estudios más destacados de anime y manga para compartir noticias y anuncios sobre el futuro de sus franquicias. La edición de este año promete revelaciones y sorpresas relacionadas con sagas muy populares.

Luego de mucha especulación al respecto, Jump Festa 2027 confirmó su alineación de animes y mangas que tendrán anuncios en sus diversos escenarios. La lista está encabezada por One Piece, la obra de Eiichirō Oda que se tomará un descanso para regresar en 2027.

También habrá sorpresas para los fanáticos de Naruto, que tendrá nuevos proyectos que serán revelados en los próximos meses. Asimismo, franquicias como Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Bleach, Spy x Family, Dan Da Dan y Chainsaw Man tendrán presencia en el evento.

Por ahora, no hay detalles sobre el tipo de anuncios que habrá, pero está claro que Jump Festa 2027 será una gran fiesta y una parada obligada para quienes aman la animación japonesa. Por ahora, se han confirmado más de 30 franquicias que estarán presentes en el Jump Super Stage, el Jump Studio y el nuevo Jump Station Online.

Los organizadores del evento compartirán más detalles, como el programa completo y los invitados al evento, en los próximos meses. Jump Festa 2027 se llevará a cabo del 19 al 20 de diciembre de este año, en el centro de convenciones Makuhari Messe, en Chiba, Japón. Abajo están todas las IP confirmadas:

Jump Super Stage

Weekly Shonen Jump: One Piece , Naruto , Haikyu , My Hero Academia , Demon Slayer , Jujutsu Kaisen , Sakamoto Days , Akane-banashi y Kagurabachi

Shonen Jump +: Oblivion Battery , Spy x Family , Dan Da Dan y Chainsaw Man

Jump SQ: New Prince of Tennis y World Trigger

Jump Studio

Weekly Shonen Jump: Bleach , Katekyo Hitman Reborn , Mashle , Witch Watch y Nue’s Exorcist

Shonen Jump +: Kaiju No. 8 , Kindergarten Wars y Girl Meets Rock

Jump SQ: Dark Gathering y Phantom Busters

Jump Station Online

Weekly Shonen Jump: KochiKame: Tokyo Beat Cops , Black Clover , Mission: Yozakura Family y High School Family

Shonen Jump +: Chained Soldier y Marriage Toxin

Jump SQ: Mr. Clice, The Bugle Call: Song of War y Gokurakugai

Jump Festa 2027 estará repleto de anuncios para los fanáticos de populares animes y mangas

Dragon Ball será el gran ausente en el evento japonés

Hay malas noticias para los seguidores de Goku y compañía, pues los rumores eran ciertos: Dragon Ball será el gran ausente de Jump Festa 2027. La programación revelada hasta ahora no incluye ninguna actividad ni sorpresa relacionada con la obra de Akira Toriyama.

Su ausencia desconcertó a muchos fans, pues la saga tiene varios proyectos en puerta y algunos llegarán más pronto de lo esperado. La aclamada franquicia egresará este año con Dragon Ball Super: Beerus, remake del anime que servirá de antesala para la adaptación de los arcos de Moro y Granola.

Por otro lado, Toyotaro ha insinuado varias veces que pronto regresará al manga de Dragon Ball, pero la ausencia de la saga en Jump Festa 2027 despierta dudas sobre su futuro más allá de los proyectos ya confirmados hasta ahora, que también incluyen el lanzamiento de Dragon Ball Xenoverse 3.

Varios proyectos de Dragon Ball vienen en camino, pero todo apunta a que no habrá anuncios en Jump Festa 2027

En este enlace encontrarás todas las noticias relacionadas con anime.

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