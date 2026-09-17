Grand Theft Auto VI debutará a finales de 2026 si todo avanza según lo previsto, que parece será el caso. Estamos ante uno de los videojuegos de mundo abierto más ambiciosos de la historia, y en semanas recientes hemos obtenido mucha información sobre su historia y mecánicas. Dicho esto, aún hay bastantes dudas sobre su modo multijugador.

Rockstar Games y Take-Two Interactive guardan silencio al respecto, y en este momento ni siquiera se sabe si la secuela tendrá su propio GTA Online. Esto podría obligar a los jugadores que disfrutan el apartado en línea a regresar a la entrega de 2013 si desean continuar con su partida. Eso sí, eso podría cambiar el próximo año.

Video relacionado: GTA VI es una locura: 20 detalles increíbles de Gameplay

Take-Two Interactive hablan del futuro de GTA Online

GTA Online vio la luz del día a principios de octubre de 2013, apenas 2 semanas después del lanzamiento de Grand Theft Auto V. Desde entonces, ha recibido muchísimo contenido adicional y mejoras a través de numerosas actualizaciones gratuitas. Actualmente, se mantiene vigente y genera ingresos multimillonarios.

El modo multijugador de la quinta entrega de la franquicia es una mina de oro, y es difícil imaginar que sus responsables le den la espalda tan pronto debute GTA VI en noviembre de 2026; sin embargo, siempre existe la posibilidad de que la compañía lo abandone para darle prioridad a la secuela.

Por suerte, los jugadores actuales de GTA Online pueden respirar tranquilos. Durante una reciente reunión con los accionistas, Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar Games, externó su compromiso con mantener el soporte después del estreno del título protagonizado por Lucía Caminos y Jason Duval.

“Aún daremos soporte a GTA Online después del lanzamiento de GTA VI y más allá”, comentó la compañía durante la junta con los inversionistas. Tristemente no hay más detalles sobre el tema, así que se desconoce por cuánto tiempo planean lanzar nuevas actualizaciones o si el ritmo de novedades disminuirá tras el debut de la nueva entrega.

Estas declaraciones están en sintonía con los comentarios previos de Strauss Zelnick, actual jefe de Take-Two Interactive. A principios del año pasado, el directivo enfatizó que la compañía suele apoyar sus proyectos cuando aún mantienen una comunidad activa, y puso como ejemplo a NBA 2K Online, un título chino que aún recibió actualizaciones a pesar del estreno de su secuela.

GTA Online aún recibirá soporte después del lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI y más allá

GTA Online 2 debutará en 2027, según director de Twitch

Sin duda, son muy buenas noticias para los fanáticos que aún disfrutan el modo multiplayer del título anterior. Rockstar Games hace hincapié en que Grand Theft Auto VI será una experiencia netamente single-player, por lo que los jugadores que quieran una experiencia social deberán revisitar GTA Online original.

Por ahora, se desconoce si el juego de 2026 recibirá algún tipo de componente en línea durante o después de su lanzamiento oficial. Y en caso de que así sea, es un misterio si se incluirá de forma gratuita o si los fanáticos deberán comprarlo por separado.

Parece que Take-Two Interactive mantendrá en secreto los pormenores, aunque Twitch se adelantó y soltó la sopa antes de tiempo.

En una entrevista reciente con Bloomberg, Dan Clancy, director ejecutivo de la plataforma de streaming, afirmó que lo nuevo de Rockstar Games tendrá un impacto positivo en el número de espectadores cuando debute oficialmente en noviembre. También asegura que habrá un aumento incluso mayor en las estadísticas cuando se lance el modo multijugador en 2027.

“Hemos dedicado mucho tiempo a conversar con Rockstar sobre sus planes y también a ayudarles a pensar en cómo pueden involucrar a nuestros creadores. Veremos un gran repunte con GTA VI, pero uno aún mayor el año que viene cuando lancen el modo multijugador”, comentó Dan Clancy.

En caso de que el director de Twitch tenga información privilegiada y sus comentarios sean precisos, GTA Online debutará en algún punto de 2027; sin embargo, el estudio desarrollador aún no se pronuncia sobre estos comentarios.

GTA Online 2, el modo multijugador de Grand Theft Auto VI, debutaría en 2027 según el director de Twitch

Pero cuéntanos, ¿te emociona el hipotético GTA Online 2? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

Video relacionado: Así nació el imperio de GTA Online... y el precio fue muy alto

Fuente