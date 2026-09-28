Dragon Ball Super: Beerus llegará a las pantallas niponas en un par de semanas. Pese a que su estreno está a la vuelta de la esquina, todavía hay muchas interrogantes en torno a su estreno internacional y al número de capítulos que conformarán este relanzamiento. A falta de más detalles oficiales, una filtración ya habría despejado estas interrogantes.

De acuerdo con una fuente relativamente confiable, el nuevo anime de Toei Animation tendría menos capítulos de lo informado previamente. El mismo reporte también revela que los episodios se estrenarán poco después de su debut original en un famoso servicio de streaming.

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Dragon Ball Super: Beerus tendría menos de 20 episodios

Fue a principios de este año cuando vimos el primer adelanto oficial de este remake, que pretende mejorar la animación del polémico pero exitoso anime de 2015. El productor Akio Iyoku también justificó la existencia de este relanzamiento bajo el argumento de que esta nueva versión permitirá recrear con mayor fidelidad la visión original del mangaka Akira Toriyama.

Tras una espera de varios meses, Toei Animation confirmó a principios de septiembre que Dragon Ball Super: Beerus se estrenará el 11 de octubre en Japón, sin brindar información sobre el número de episodios y el estreno internacional. Ahora, el filtrador SugoiLITE compartió detalles inéditos.

De acuerdo con la fuente, la serie animada estará conformada por un total de 19 episodios, que abarcarán 3 arcos argumentales: la Batalla de los Dioses, la Resurrección de Freezer y el Torneo de Champa. Esto se alinea con filtraciones previas, aunque los rumores anteriores afirmaban que el anime tendría 20 capítulos.

Si bien tener un capítulo menos resultará decepcionante para algunos fans, se espera que Dragon Ball Super: Beerus elimine el relleno y, en general, tenga un mejor ritmo en comparación con su contraparte original. De hecho, la serie animada de 2015 narró los acontecimientos de sus primeras 3 sagas en más de 40 episodios.

Por ahora, se desconoce si esta nueva versión también adaptará los arcos de Goku Black y el Torneo del Poder.

Es posible que tarde o temprano veamos la historia Zamasu, pues hace un par de días se anunció una nueva figura coleccionable de la serie Grandista que muestra al poderoso Goku Black en su fase de Super Saiyajin Rosé. Lo verdaderamente interesante es que el anuncio incluyó el nuevo logotipo de Dragon Ball Super: Beerus.

Por si fuera poco, a principios de esta semana, la cuenta oficial de la franquicia compartió el panel del manga en el que aparece por primera vez el villano. La publicación tiene el siguiente mensaje: “tú eres el siguiente”. Por ahora, Toei Animation aún no confirma cuántos arcos adaptará el remake del anime.

Dragon Ball Super: Beerus tendría 19 episodios y sólo readaptaría los primeros 3 arcos del anime

Dragon Ball Super: Beerus se estrenaría en Crunchyroll en 2026

Toei Animation informó previamente que los nuevos capítulos de Dragon Ball Super: Beerus se estrenarán en U-NEXT y Prime Video aproximadamente 30 minutos después de su debut original en TV; sin embargo, esa información sólo corresponde al lanzamiento en Japón.

Por ahora, el estudio de animación guarda silencio sobre cómo y cuándo el anime llegará a Latinoamérica y al resto de Occidente. A falta de más información de carácter oficial, el insider SugoiLITE aseguró en el mismo post que la serie de televisión se estrenará internacionalmente a través de Crunchyroll.

Lo anterior tiene sentido al recordar que Dragon Ball Daima de 2024 estrenó primero sus episodios a través de dicho servicio de streaming, mientras que los suscriptores de Netflix y HBO Max tenían que esperar una semana para disfrutar los capítulos del anime. No obstante, se desconoce si la historia se repetirá.

A mediados de septiembre, Crunchyroll compartió su lista con los próximos estrenos de otoño. Dragon Ball Super: Beerus brilló por su ausencia, aunque la misma plataforma reveló que aún faltan algunas producciones por confirmar; es posible que el anime protagonizado por Goku y sus amigos sea una de ellas.

SugoiLITE tiene un historial irregular con respecto a sus filtraciones, así que hay que tomar sus más recientes declaraciones con cautela. Dicho esto, el famoso informante Venixys, quien ya demostró ser una fuente fiable, compartió la información en redes sociales. Aun así, deberemos esperar a que Toei Animation comparta más detalles.

Dragon Ball Super: Beerus representará el regreso de la franquicia a la televisión tras casi 10 años de ausencia. Durante el evento Genkidamatsuri que se llevó a cabo a principios de este año, la casa productora también anunció la adaptación animada de The Galactic Patrol, el famoso arco de Moro que ya tendría ventana de lanzamiento.

Dragon Ball Super: Beerus se estrenará a través de Crunchyroll en Occidente, según informante

Dragon Ball Super: Beerus debutará el 11 de octubre de 2026. Los fanáticos que asistan a la NYCC podrán ver la premiere del primer capítulo antes del estreno oficial.

Pero cuéntanos, ¿te molestaría si el anime sólo tuviera 19 episodios? ¿Preferirías que presentara 20 o más capítulos? Déjanos leerte en los comentarios.

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