Donald Trump quiere aprovechar al máximo la popularidad de los videojuegos para ganar simpatizantes de todas las edades. Por ello, su gobierno ha hecho polémicas publicaciones en las redes sociales, donde usa las franquicias de Nintendo, PlayStation y XBOX para presumir supuestos logros de su administración.

Incluso, el mandatario lanzó un sitio con videojuegos de corte racista y discriminatorio, que causó un gran revuelo y la indignación de varias compañías. Ante esto, una organización de activistas creó un videojuego y una instalación con arcades para burlarse del presidente de Estados Unidos.

Para ser más exactos, la organización Secret Handshake desarrolló Operation Epic Furious: NUUK ’EM ALL, un título que se mofa de las ambiciones que Donald Trump tiene con Groenlandia.

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Activistas se burlan de Donald Trump con un videojuego

No es la primera vez que Secret Handshake y Donald Trump están relacionados con los videojuegos. En mayo de este año, el grupo de activistas colocó una instalación con arcades en el Monumento a los Caídos en Guerra del Distrito de Columbia. Los asistentes pudieron jugar Operation Epic Furious: Strait to Hell, título que se burló de Trump y su guerra contra Irán.

Ahora, el grupo de activistas colocó otra instalación de arcades en el mismo lugar, pero que ofrece un nuevo juego: Operation Epic Furious: NUUK ’EM ALL, secuela que ridiculiza los planes de Trump para tomar control de Groenlandia, que ha generado problemas entre Estados Unidos y Dinamarca.

Mientras las tensiones y las negociaciones para llegar a un acuerdo continúan, Secret Handshake decidió criticar al mandatario de Estados Unidos con un juego de corte satírico.

“Esto no es simplemente un tratado. Es una ocupación blanda”, afirmó Secret Handshake. “El juego sigue a Trump y su pandilla mientras persiguen el objetivo final: convertir a uno de los aliados de Estados Unidos en un gigantesco proyecto de vanidad de tierras raras, minería de criptomonedas y campos de golf”.

Operation Epic Furious: NUUK ’EM ALL es un videojuego hecho y derecho, así que las personas que se acerquen a los arcades pueden disfrutarlo. Deben controlar a Trump en una aventura donde se enfrenta a “males inimaginables”. Sus enemigos con niños vacunados, hombres de las nieves inclusivos y más.

“Operation Epic Furious: Nuuk ‘Em All te pone al volante mientras Trump persigue su sueño definitivo: reconstruir Groenlandia a su propia imagen. Abróchate el cinturón. Es hora de descongelar el nuevo congelador de Estados Unidos”, dice la descripción del juego.

Operation Epic Furious: Nuuk ‘Em All parodia los supuestos planes de Donald Trump para Groenlandia

La protesta contra Donald Trump llevó videojuegos a Groenlandia

Secret Handshake decidió llevar su inconformidad hasta Groenlandia, por lo que no sólo instaló arcades en el corazón de Washington, D.C. También mandó un gabinete y una copia de Operation Epic Furious: Nuuk ‘Em All hasta el territorio en disputa, concretamente a Nuuk, su locación más poblada.

“Si vas a hacer un juego sobre el cambio de imagen de Estados Unidos para el Ártico, parecía justo que ellos pudieran verlo primero”, dijo la organización.

Por ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha respondido a esta nueva protesta en su contra. Sin embargo, la Casa Blanca ha dejado claro que seguirá usando los videojuegos a su favor, a pesar de las críticas que ha recibido por parte de gobiernos como el de Japón.

Donald Trump ha recibido infinidad de críticas por su uso de los videojuegos

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