Lo que debes saber:

La próxima adaptación cinematográfica de The Legend of Zelda, dirigida por Wes Ball, tendría un tono más oscuro que el de los videojuegos, según Daniel Richtman, conocido en Internet como DanielRPK

Bo Bragason interpretará a Zelda, mientras que Benjamin Evan Ainsworth dará vida a Link.

Shigeru Miyamoto y Avi Arad serán productores

La película de The Legend of Zelda llegará a los cines de todo el mundo el 30 de abril de 2027 y será distribuida por Sony Pictures

The Legend of Zelda se caracteriza por combinar aventuras, exploración, criaturas fantásticas y momentos emotivos. Aunque cada entrega tiene personalidad única, muchas comparten una sensación de misterio que invita a descubrir los secretos de Hyrule y enfrentar peligros que amenazan la paz.

En este momento, hay muchos secretos sobre la producción dirigida por Wes Ball todavía guarda muchos secretos. No obstante, un nuevo reporte despertó la curiosidad de quienes esperan conocer su propuesta visual y narrativa, porque promete más de lo visto en los videojuegos.

La película de Zelda apostaría por una atmósfera oscura, según insider

Daniel Richtman, conocido en Internet como DanielRPK, aseguró que ha escuchado que la película de The Legend of Zelda tendrá un tono “oscuro”. El insider no compartió más detalles ni explicó si esta característica estará relacionada con la historia, la fotografía, el diseño de los escenarios o la dirección artística.

Por supuesto, debemos tomar esta información con cautela, pues Nintendo no ha confirmado que la adaptación tendrá una orientación más madura o una atmósfera particularmente sombría. Tampoco se sabe si la descripción hace referencia a toda la película o solamente a determinados momentos de la aventura.

Aun así, la posibilidad resulta interesante, si consideramos que Hyrule tiene suficientes elementos para desarrollar una historia con una ambientación misteriosa: desde sus bosques y templos hasta las amenazas que acechan al reino.

El primer vistazo oficial a la película de The Legend of Zelda

¿Qué elementos oficiales conocemos sobre la historia?

Un detalle interesante que aparece en la descripción publicada por la New Zealand Film Commission, es que presenta a la producción como una aventura de fantasía y acción. Su sinopsis describe a Link como un joven héroe destinado a proteger el reino de una oscuridad que avanza, mientras emprende un peligroso viaje marcado por el valor.

La adaptación cuenta con Bo Bragason como Zelda y Benjamin Evan Ainsworth como Link. Wes Ball está a cargo de la dirección, mientras que Shigeru Miyamoto y Avi Arad participan como productores.

La cinta, titulada simplemente The Legend of Zelda, llegará a los cines del mundo el 30 de abril de 2027, con la distribución de Sony Pictures.

Tendremos que esperar para que se publique más información y sepamos cómo lucirá esta interpretación de Hyrule y si realmente tendrá una identidad más oscura que la de los videojuegos.

¿Te gustaría una película con una atmósfera más misteriosa y madura o prefieres que conserve el espíritu de fantasía de la saga? Cuéntanos en los comentarios.

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