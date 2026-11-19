LO QUE DEBES SABER:

El gobierno de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, organizará un evento público para celebrar el lanzamiento de GTA 6

Habrá un streamer jugando en una pantalla gigante, convivencia con la comunidad y regalos.

Se rifarán copias gratuitas del juego entre los asistentes

El evento será el 19 de noviembre a las 6:00 PM en el Centro Integral para la Capacitación y el Deporte (CICADE)

La pasión por los videojuegos se vive en México desde hace décadas, y aunque todavía pesan los estigmas contra los jugadores, también hay iniciativas que surgen desde los mismos gobiernos para promover esta forma de entretenimiento.

Muestra de ello es lo que hará un municipio de México para celebrar el lanzamiento de Grand Theft Auto 6. El debut del juego de Rockstar Games es algo muy importante para la industria y los fans y la idea de festejarlo en vivo y con público surgió del lugar menos esperado.

Este gobierno municipal organizó un evento de presentación con pantalla gigante, streamer en vivo, dinámicas y copias gratis para algunos afortunados.

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El gobierno de Soledad de Graciano Sánchez dará la bienvenida a GTA 6

El lanzamiento de GTA 6 es el evento del año en los videojuegos, definitivamente, y en distintas partes del mundo habrá jugadores listos para disfrutar la nueva obra de Rockstar Games.

Sin embargo, algunos festejarán de otra manera porque entienden la importancia de este debut. Por medio de una publicación en la cuenta oficial de Facebook del Instituto Municipal de la Juventud, el gobierno de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí anunció el evento de presentación de GTA 6.

La cita es mañana, 19 de noviembre, en el Centro Integral para la Capacitación y el Deporte (CICADE) a las 6 PM. En este recinto cultural y deportivo se llevará a cabo una noche de Vice City donde un streamer jugará en vivo Grand Theft Auto 6 en una pantalla gigante e interactuará con la comunidad.

Asimismo, habrá rifa de copias gratis de GTA 6 para los asistentes y distintas dinámicas inspiradas en el juego de Rockstar Games.

El evento de GTA 6 en San Luis Potosí

¿Cómo ganar una copia gratis de GTA 6 en este evento?

Además de la rifa que habrá para que algunos jugadores se lleven copias gratis de la nueva obra de Rockstar Games, habrá un afortunado jugador que se llevará el juego, pero se le entregará en el escenario y enfrente de la comunidad.

De acuerdo con los detalles del sitio oficial, la dinámica esla siguiente:

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Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

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