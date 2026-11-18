El lanzamiento de Grand Theft Auto 6 es un hito para la industria de los videojuegos y esto da origen a la creación de piezas únicas para celebrarlo. La historia e investigación permiten conocer paquetes, consolas y ediciones de juegos que solo tienen unos cuantos y esta no es la excepción.

Por si no lo sabes, hoy se llevará a cabo la noche de Vice City en el partido de la NBA entre el Miami Heat y los Milwaukee Bucks y el encuentro tendrá temática de GTA 6, cuya ciudad se inspira en Miami.

Como parte de los festejos, Rockstar, PlayStation y RIMOWA diseñaron un paquete especial que se lanzó en cantidades muy limitadas y que son auténticas piezas de colección.

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Esta edición especial de PS5 Pro es única y celebra el lanzamiento de GTA 6

A unas horas de que se lleve a cabo la noche de Vice City y tenga lugar el estreno de GTA 6, se reveló el paquete especial que Rockstar Games, PlayStation y la marca de maletas para viajes RIMOWA entregaron a los jugadores del Miami Heat como parte de la celebración.

Primero, se trata de una maleta con un diseño inspirado en GTA 6 en la que destaca la combinación de negro, rosa neón y en la cubierta hay una mezcla de tonos que resulta en sombras de palmeras de playa.

La maleta especial de Rimowa

Luego, viene lo que nos interesa. En el interior de esta maleta se encuentra un PS5 Pro con un diseño único. La consola de Sony viene en negro con el mismo dibujo de palmeras y en la parte media luce un patrón que pasa de azul a rosa neón, los colores oficiales de GTA 6.

Asimismo, se incluyen 2 DualSense con la misma combinación de colores y en el panel se muestra el logotipo oficial del juego de Rockstar Games. Finalmente, se incluye una copia “física” del videojuego.

Esta edición no está a la venta y es exclusiva de los basquetbolistas del Miami Heat que jugarán el partido de esta noche.

El PS5 Pro edición especial que recibieron los jugadores del Miami Heat

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