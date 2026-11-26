LO QUE DEBES SABER

Rockstar Games obligó el cierre de una versión no oficial de GTA 5 para dispositivos móviles, conocida como Five Star Port

La versión desarrollada por fans permitía jugar a Grand Theft Auto 5 de forma gratuita en iPhone, iPad y Mac

A pesar del éxito comercial de GTA 6, modders y hackers intenten crear versiones no autorizadas para PC y consolas

Los ojos de todo el mundo están puestos sobre Grand Theft Auto 6, la más reciente entrega de la franquicia. El juego es un éxito comercial, y ya supera las 45 millones de unidades vendidas según los últimos informes. Pero en paralelo, Rockstar Games tomó medidas en contra de un proyecto no oficial relacionado con GTA 5.

Mientras la comunidad de modding intenta piratear el videojuego protagonizado por Jason Duval y Lucía Caminos para llevarlo a PC y crear copias ilegales para consolas, la compañía responsable de la serie tomó cartas en el asunto y eliminó un port extraoficial que permitía jugar el título de 2013 en dispositivos móviles.

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Five Star Port, la versión para celulares de Grand Theft Auto V, será eliminada

Nos referimos a Five Star Port, una versión para dispositivos móviles desarrollada por fanáticos. Este proyecto se lanzó en octubre de 2026, y ofrecía la oportunidad de disfrutar la totalidad de la campaña single-player de Grand Theft Auto V en una amplia gama de celulares y tabletas compatibles.

Este port gratuito de GTA V funcionaba en iPhone, iPad y Mac. En las plataformas con chip A20 Pro, el título de mundo abierto alcanzaba velocidades de entre 40 y 60 fps con una resolución casi nativa y la configuración gráfica al máximo. Era un proyecto exigente, pues la aplicación consumía aproximadamente 15% de la batería por cada 30 minutos de juego.

Five Star Port también era compatible con teléfonos plegables, lo que ofrecía una mejor disposición para colocar los controles y el mapa. No obstante, Rockstar Games se enteró de esta iniciativa y ya tomó cartas en el asunto.

A través de un comunicado en su sitio web oficial, Kevin, el creador de este proyecto, confirmó que se vio en la necesidad de eliminar el port y descontinuar el soporte después de que Take-Two Interactive, compañía matriz del estudio desarrollador, se puso en contacto con él con una carta de cese y desistimiento.

“GTA 5 siempre fue uno de mis juegos favoritos. Hice mods para él, trabajé con FiveM, administré servidores de FiveM y jugué muchos otros servidores. [El título] me brindó muchos recuerdos geniales. Poder llevarlo a personas que no tienen una PC o una consola, para que pudieran jugarlo en su teléfono, fue realmente genial”, comentó Kevin.

El creador de Five Star Port confirmó que los abogados de Take-Two interactive le enviaron una carta de cese y desistimiento para solicitarle que detenga toda actividad relacionada con el proyecto, y en su comunicado reveló que acatará dicha orden para evitar problemas legales.

En consecuencia, la aplicación de Grand Theft Auto 5 para dispositivos móviles se eliminará para siempre. Por su parte, el grupo de Telegram y el servidor de Discord se configuraron como de sólo lectura, y cerrarán definitivamente el 27 de noviembre de 2026.

Rockstar Games y Take-Two Interactive ordenaron el cierre de Five Star Port, una versión no oficial para móviles de Grand Theft Auto 5

La piratería pone sobre las cuerdas a Grand Theft Auto

Kevin también aseguró que no participa ni respalda ninguna continuación, modificación o copia de su port, y confirmó que, a partir de ahora, ya no compartirá archivos ni enlaces de descarga relacionados con su proyecto. De igual forma, advirtió sobre posibles estafadores que ofrezcan “nuevas versiones” del proyecto.

“Gracias de nuevo a todos los que apoyaron este proyecto: a todos los que participaron en las pruebas, a todos los que enviaron sugerencias y comentarios, y a todos los que ayudaron a convertirlo en una excelente versión que se puede jugar perfectamente en un iPhone. Todavía me parece increíble”, comentó Kevin.

Este caso llega en medio del lanzamiento de GTA 6, el producto de entretenimiento más exitoso de todos los tiempos. A pesar de que millones de jugadores ya recorren las calles de Vice City, miles aún esperan un port para PC. En esa línea, los modders ya han hecho de las suyas en un intento de crear versiones ilegales del juego.

El hacker conocido como CyberLeek compartió el archivo ejecutable de una versión completa de XBOX, y ahora la comunidad busca una manera de utilizarlo para crear copias piratas para computadoras y consolas. Rockstar Games ya eliminó el servidor de Discord de uno de los proyectos más populares, pero su creador regresó y confirmó que aún continúa con el desarrollo.

Grand Theft Auto se enfrenta a la piratería

Pero cuéntanos, ¿conocías a Five Star Port? Déjanos leerte en los comentarios.

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