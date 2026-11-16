LO QUE DEBES SABER

Masashi Kishimoto trabaja en un nuevo manga titulado Naruto Shadow Rising, lo que supone el regreso del creador original a la franquicia

El nuevo manga incluiría uno de los enfrentamientos más esperados entre Naruto y Sasuke

En el evento Jump Festa 2027 de diciembre se revelará más información sobre esta obra original

Naruto ocupa un lugar destacado en la lista de los animes más icónicos de la historia reciente. Si bien la franquicia continuó con Boruto como protagonista una vez que la aventura del aspirante a Hokage llegó a su final, los fanáticos pidieron por años el regreso de los protagonistas principales. Masashi Kishimoto cumplirá esos sueños en un manga inédito.

El escritor e ilustrador japonés trabaja en un nuevo manga oficial, y muy pronto compartirá todos los pormenores de este esperado proyecto. Mientras tanto, aprovechó el lanzamiento de una revista para compartir los primeros detalles de su próxima obra. Y sí, parece que por fin plasmará una de las peleas más esperadas por los fans.

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Naruto Shadow Rising presentaría la revancha entre Naruto y Sasuke

La franquicia surgió en septiembre de 1999, fecha en la que se publicó el primer episodio del manga a través de la revista nipona Shonen Jump de la editorial Shueisha. La serie ganó mucha notoriedad, lo que le permitió expandirse semana a semana con nuevas historias.

Al final, Naruto llegó a su conclusión en 2014 tras 700 episodios recopilados en un total de 72 volúmenes. En paralelo, la exitosa adaptación al anime producida por Studio Pierrot se estrenó en 2004 y finalizó en 2017 después del lanzamiento de 720 capítulos. Si bien la narrativa continuó con Boruto, los personajes originales aún tenían cierta relevancia.

La franquicia se prepara para hacer su regreso triunfal y volver a sus orígenes, pues hace un par de semanas se anunciaron numerosos proyectos para TV y otros medios. Posiblemente uno de los más llamativos fue Naruto Shadow Rising, una historia completamente original escrita por Masashi Kishimoto.

El manga de Boruto tuvo a Mikio Ikemoto como máximo responsable, así que Naruto Shadow Rising representa el regreso del creador original de la serie. El avance oficial permitió observar algunas ilustraciones a manera de guiones gráficos.

Durante la presentación, se confirmó que el mangaka compartirá más información sobre Naruto Shadow Rising a finales de este año. Mientras tanto, Masashi Kishimoto aprovechó el lanzamiento del número 50 de la revista Weekly Shonen Jump para compartir una pista sobre lo que se avecina.

“Mientras sostiene su sombrero de Hogake, Naruto choca con Sasuke en una batalla feroz”, escribió el artista. La publicación reafirma que se compartirá más información sobre la historia de este manga inédito en un panel eb la Jump Festa 2027, que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre.

En la revista, se observa un par de dibujos en los que, efectivamente, el protagonista se enfrenta a su antiguo rival. Todo parece indicar que Naruto Shadow Rising presentará una historia autoconclusiva centrada en el momento en el que Sasuke lucha contra Naruto antes de que éste último se convierta en Hokage.

También cabe la posibilidad de que el manga original escrito por Masashi Kishimoto sea una miniserie con múltiples capítulos que expandan el final, muy al estilo de Jujutsu Kaisen Modulo. Las primeras imágenes oficiales indican que esta historia se ambienta después del desenlace de la obra original, pero antes de los eventos de Boruto.

Masashi Kishimoto adelanta que Sasuke y Naruto pelearán otra vez en el nuevo manga Naruto Shadow Rising

Naruto regresará con un nuevo anime para TV y más proyectos

A juzgar por las primeras ilustraciones, parece que el nuevo trabajo de Masashi Kishimoto finalmente mostrará la esperada batalla final entre Naruto y Sasuke; sin embargo, esto aún no está confirmado y deberemos esperar más detalles. Saldremos de dudas en diciembre durante la Jump Festa 2027.

Se espera que el mangaka utilice el panel de la convención para compartir más detalles sobre la historia, el calendario de lanzamiento, la duración de la nueva trama y el formato. Y sí, Naruto Shadow Rising es apenas una de las tantas sorpresas que los fanáticos pueden esperar.

En la Comic-Con de Nueva York que se celebró en octubre de 2026, Studio Pierrot confirmó la producción de un nuevo anime de la franquicia: Naruto x Ninku, un proyecto animado que reunirá a ambos personajes en una historia especial ambientada en un momento crucial del manga. Se espera que sea una miniserie de apenas 4 episodios.

Durante el evento, también se compartió más información sobre un videojuego para dispositivos móviles y el lanzamiento del juego de cartas para Occidente. En paralelo, ya sabemos que la próxima película live-action dirigida por Destin Daniel Cretton ya recibió luz verde, con Sony en la mesa de producción. El rodaje comenzará en 2027.

Además del manga escrito por Masashi Kishimoto, Naruto regresará con un anime completamente original

Pero cuéntanos, ¿de qué crees que se tratará Naruto Shadow Rising? ¿Te gustaría ver una batalla entre los 2 protagonistas clásicos? Déjanos leerte en los comentarios.

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