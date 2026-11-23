LO QUE DEBES SABER

Grand Theft Auto 6 se convirtió en el juego mejor valorado en Metacritic, a pesar de algunas críticas relacionadas con problemas técnicos y decisiones de diseño

El título de GTA 6 fue objeto de una campaña de review bombing

Como represalia, los fans de Rockstar Games arremetieron contra juegos clásicos, como The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Soul Calibur

La serie Grand Theft Auto siempre fue controversial, y por supuesto que GTA 6 no podía ser la excepción a esa regla. Pero este caso resulta particularmente curioso, pues la polémica que envuelve al sandbox ambientado en Vice City también afectó indirectamente a juegos clásicos que nada tienen que ver con él.

Mientras el videojuego de mundo abierto lidia con una campaña de review bombing en su contra, algunos fans de la franquicia de Rockstar Games contraatacaron y empezaron a publicar decenas de reseñas negativas en contra de grandes clásicos, como The Legend of Zelda: Ocarina of Time de Nintendo 64 y Super Mario Galaxy 2.

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Zelda: Ocarina of Time, Soul Calibur y otros juegos son víctima de review bombing

Tras una espera de más de 13 años, Grand Theft Auto 6 finalmente llegó a las tiendas el pasado 19 de noviembre de 2026. El juego recibió el aplauso de la crítica especializada, y en este momento tiene una puntuación casi perfecta de 99 en Metacritic. De esta manera, se convirtió en el título mejor calificado de todos los tiempos en dicha plataforma.

Las primeras opiniones de los fans en redes sociales también fueron bastante positivas, con decenas de jugadores que elogiaban el mundo abierto que se siente vivo, la relación emotiva de los protagonistas y las nuevas mecánicas jugables; sin embargo, la nueva entrega empezó a recibir críticas por su rendimiento y algunas decisiones de diseño.

De forma sorpresiva, GTA 6 fue blanco de review bombing en Metacritic y empezó a recibir cientos de reseñas negativas, algunas demasiado exageradas. En consecuencia, en este momento posee una puntuación mediocre de apenas 5.7 del lado de los usuarios. Si bien esa calificación es una mejora con respecto al 4.9 que tenía hace un par de días, aún está muy lejos del 99 que otorgaron los críticos profesionales.

Podemos encontrar reseñas honestas de jugadores que critican el ritmo de la narrativa, el diseño de las misiones y los problemas técnicos, pero también hay muchas críticas desmedidas que arremeten contra la supuesta “propaganda progre”. De cualquier forma, los fans de la franquicia de Rockstar Games no se quedaron con los brazos cruzados.

Según los informes, títulos clásicos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Soul Calibur y Super Mario Galaxy 2 empezaron a recibir una cantidad considerable de reseñas negativas. Este fenómeno empezó poco después del estreno de GTA 6, e incluso muchas de las críticas mencionan directamente al sandbox.

“GTA 6 tiene mejores gráficos, perdedores”, se lee en una de las nuevas reseñas en Zelda: Ocarina of Time. “Ya que hicieron review bombing a Grand Theft Auto 6, supongo que deberíamos tomar represalias”, dijo un usuario que le dio una puntuación de 0 al videojuego de N64.

Soul Calibur, el clásico videojuego de peleas de 1999, tampoco está a salvo de esta situación. “Este juego mediocre fue destronado por GTA 6 con un 99 en Metacritic. Grand Theft Auto 6 es el número 1, y ahora Soul Calibur quedó en tercer lugar. Jajaja, ¡vaya paliza!”, se lee en una reseña publicada el 23 de noviembre.

Grand Theft Auto 6 fue víctima de review bombing empezó a recibir miles de reseñas negativas en Metacritic

Fans de Soul Calibur y Zelda se defienden de los jugadores de GTA 6

Si bien algunas de las reseñas negativas que se publicaron en contra de Grand Theft Auto 6 a finales de la semana pasada hacían referencia directa a The Legend of Zelda: Ocarina of Time u otros juegos, es cierto que la mayoría de las quejas provenían de personas que participan en la guerra cultural o que tenían problemas genuinos en contra del juego.

Así pues, muchos fans de Zelda, Soul Calibur, Mario Galaxy 2 y otros juegos afectados decidieron defenderse de los jugadores de GTA 6 y empezaron a publicar calificaciones perfectas en un intento de contrarrestar el review bombing.

“Soul Calibur es un gran juego de lucha; no ha hecho nada malo, pero parece es víctima de review bombing por parte de los fans de GTA 6. A ver, Metacritic, ¿no deberían intervenir?”, dijo un fanático que otorgó una puntuación de 10. “GTA 6 no tiene punto de comparación. Este juego fue la base para todos los títulos de mundo abierto”, dijo una persona que salió a la defensa de Zelda: Ocarina of Time.

La realidad es que esta situación carece de importancia debido a que las calificaciones de la prensa permanecerán inamovibles. Aun así, este caso es un llamado de advertencia para que Metacritic tome medidas al respecto, e incluso implemente restricciones para evitar que cualquier persona pueda publicar reseñas que, al final del día, carecen de valor.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Soul Calibur y más juegos empezaron a recibir muchas reseñas negativas en Metacritic

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas campañas de review bombing? Déjanos leerte en los comentarios.

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