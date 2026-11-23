LO QUE DEBES SABER:

Rockstar Games lanzó la actualización 1.002.002 de GTA 6 en PS5 y Xbox Series X|S

La actualización resuelve problemas como cierres inesperados, errores en los cambios de clima, fallas en el guardado automático y más

El lanzamiento de la actualización se está realizando de forma escalonada a nivel mundial

Grand Theft Auto VI (GTA 6) debutó con calificaciones casi perfectas, pero Rockstar Games sabe que puede mejorar muchos apartados de su juego de mundo abierto. Desde el pasado 19 de noviembre, los usuarios de PS5 y XBOX Series X|S reportaron múltiples errores que han afectado su aventura por Leonida. Por fortuna, el estudio ya solucionó algunos de ellos.

Esta mañana, la desarrolladora liberó la versión 1.002.002 de GTA 6, que ya está disponible para su descarga en las consolas de Sony y Microsoft. Esto significa que llegó el momento de hacer un poco más de espacio libre en tu PS5 o XBOX Series X|S, pues no es precisamente una actualización pequeña. A continuación, te decimos qué novedades incluye y cuánto pesa.

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La versión 1.002.002 de GTA 6 ya está disponible en PS5 y XBOX Series X|S, ¿cuánto pesa?

A primera hora de la mañana, varios dataminers adelantaron que una nueva actualización para GTA 6 era inminente. Poco después, los jugadores de PS5 y XBOX Series X|S se percataron que la versión 1.002.002 del juego ya estaba disponible para su descarga; sin embargo, Rockstar tardó un poco en publicar las notas oficiales del parche.

La actualización llegó con optimizaciones importantes, incluyendo 7 mejoras clave que muchos agradeceremos, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Para empezar, es importante que sepas que la versión 1.002.002 de GTA 6 ocupará valioso espacio de almacenamiento de tu consola.

Si juegas en PlayStation 5, ve preparando al menos 603.8 MB de espacio libre, pues es lo que necesitarás para instalar la nueva actualización. Hay una mala noticia si juegas en XBOX, pues el peso del parche es más del doble. Si juegas en Series X|S, entonces ve preparando 1.6 GB de espacio libre en tu consola.

Hay otro detalle muy importante por mencionar: Rockstar está liberando la actualización de forma escalonada en todo el mundo. Esto significa que no necesariamente ya está disponible en todas las regiones, pero es un hecho que llegará poco a poco a la totalidad de los jugadores.

Podrían pasar varias horas para que el parche esté disponible en tu país, así que hay que tener un poco de paciencia. Se trata de la primera gran actualización que recibe GTA 6 desde su estreno, así que Rockstar se enfocó en resolver problemas que afectaron de forma negativa la experiencia de muchos jugadores.

La versión 01.002.002 de GTA 6 ya está disponible en las consolas de PlayStation y XBOX

¿Qué incluye la nueva actualización de GTA 6?

Una vez que instales la nueva actualización, dejarás de sufrir por los cierres inesperados de GTA 6, pues Rockstar hizo algunos ajustes para evitarlos. También corrigió un error que impedía los cambios de clima y el molesto problema con el guardado automático, que hizo que algunos jugadores perdieran partidas con más de 10 horas de juego.

Rockstar también solucionó algunos errores con las llamadas telefónicas, pues impedían progresar en la historia de Lucía Caminos y Jason Duval. A continuación, está la lista con los 7 cambios de la actualización 1.002.002 de GTA 6:

Se corrigieron varios problemas que provocaban el cierre inesperado del juego

Se corrigió un problema que impedía que el clima cambiara durante periodos prolongados

Se corrigió un problema que impedía que el juego realizara el guardado automático correctamente

Se corrigieron varios problemas que impedían que las llamadas telefónicas se activaran correctamente, incluidas aquellas necesarias para avanzar en la historia o desbloquear contenido de misiones

Se corrigió un problema que impedía al jugador reducir su nivel de búsqueda

Se corrigió un problema que impedía al jugador utilizar la barra de peso muerto en el gimnasio

Se corrigió un problema que impedía que los compañeros entregaran las bolsas, lo cual imposibilitaba que el jugador pudiera venderlas

Rockstar corrigió molestos errores de GTA 6 con la más reciente actualización

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