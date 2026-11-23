LO QUE DEBES SABER

Take-Two Interactive informó de unos ingresos de $3790 millones de dólares en las primeras 24 horas, impulsados ​​por 32.5 millones de reservas

Grand Theft Auto 6 habría alcanzado un éxito sin precedentes al vender más de 44 millones de copias en menos de una semana

El lanzamiento tuvo repercusiones en otros juegos, y provocó un descenso temporal en el número de usuarios activos de títulos como Fortnite y Call of Duty

Nadie puso en duda que Grand Theft Auto 6 sería un éxito rotundo, pero lo que ha hecho en menos de una semana está por encima incluso de las expectativas más ambiciosas. Un nuevo informe revela que el título de mundo abierto es tan popular que prácticamente igualó las ganancias combinadas de 2 de las películas más taquilleras de 2026.

El reporte también remarca una vez más que la versión de PlayStation 5 de GTA 6 es sustancialmente más popular que la de XBOX Series X|S, además de que el juego tuvo un efecto en otras grandes franquicias de la industria de los videojuegos.

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GTA 6 ya habría vendido casi 45 millones de unidades en todo el mundo

Las estimaciones previas de la firma Sensor Tower señalaban que el videojuego de mundo abierto despachó millones de unidades antes del estreno oficial. Ahora que el título ya está disponible en tiendas, poco a poco empezaron a salir a la luz nuevos datos que nos permiten dimensionar su éxito.

Mediante un comunicado oficial, Take-Two Interactive informó que Grand Theft Auto 6 se convirtió en el mejor lanzamiento de la industria del entretenimiento al recaudar más de $3790 millones de dólares en 24 horas, gracias a sus 32.5 millones de unidades vendidas mediante reservas anticipadas.

Por supuesto, el juego mantiene el pie en el acelerador. El analista Rhys Elliot de la firma Alinea Analytics calcula que, para el cierre del primer fin de semana, GTA 6 ya había vendido la friolera cantidad de 44.9 millones de unidades en todo el mundo entre sus versiones de PlayStation 5 y XBOX Series X|S.

Es una cantidad colosal, y el experto afirma que representa “alrededor de 30% de la base instalada por plataforma”. Básicamente, estas cifras extraoficiales señalan que casi un tercio de los propietarios de cada consola compró la nueva entrega de la franquicia.

De acuerdo con Rhys Elliott, el videojuego de Rockstar Games habría generado alrededor de $4000 millones de dólares en un plazo de apenas 4 días, lo que sería “aproximadamente igual a la recaudación combinada de 2 grandes éxitos de taquilla del verano”, refiriéndose a Spider-Man: Brand New Day y The Oddyssey.

La película de Marvel superó los $2500 millones de dólares en taquilla mundial, mientras que la cinta dirigida por Christopher Nolan alcanzó los $1800 millones de dólares. En conjunto, ambos largometrajes suman alrededor de $4300 millones de dólares, por lo que la comparación es muy acertada y es fácil asumir que GTA 6 los alcanzará muy pronto.

Por si igualar las taquillas combinadas de 2 de las películas más exitosas de 2026 fuera poco, Rhys Elliott señala en su informe que Grand Theft Auto 6 también “recaudó el doble que toda la gira Eras Tour de Taylor Swift”.

Grand Theft Auto 6 es tan popular que logró superar la taquilla total de Spider-Man: Brand New Day en apenas 24 horas

Grand Theft Auto 6 se vende mucho mejor en PlayStation 5 que en XBOX

De acuerdo con el reporte de Alinea Analytics, GTA 6 vendió alrededor de 33.7 millones de unidades en PS5 para el final del domingo 22 de noviembre, lo que representa 75.1% de las ventas totales. Por su parte, 11.2 millones de unidades, aproximadamente 24.9%, provienen de la versión de XBOX.

Rhys Elliott remarca que la nueva entrega de la franquicia es “sin duda” el lanzamiento de entretenimiento más grande de todos los tiempos. Quizás lo más interesante es que la gente que compró el juego realmente invirtió tiempo en él.

Según las estimaciones, alrededor de 40.8 millones de personas se conectaron para jugar Grand Theft Auto 6 en algún punto del domingo 22 de noviembre, aproximadamente 76% en PS5. Y cerca de 20% de los jugadores (casi 9 millones de personas) ya acumulan más de 20 horas en el juego.

El éxito del sandbox provocó una caída de aproximadamente 28% en la base de usuarios de Fortnite, aunque el Battle Royale de Epic Games poco a poco empieza a recuperarse. La situación es más complicada para Call of Duty, que sufrió una pérdida de 42% durante el lanzamiento del juego de mundo abierto. Es importante destacar que estos datos carecen de confirmación oficial, así que deben tomarse con pinzas.

GTA 6 se vende mucho mejor en PS5 que en XBOX, según informes

Pero cuéntanos, ¿ya compraste el título? ¿Cuántas horas de juego llevas? Déjanos leerte en los comentarios.

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