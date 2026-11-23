LO QUE DEBES SABER

CyberLeek filtró el archivo ejecutable de GTA 6 proveniente de una versión para XBOX, lo que permite a los modders trabajar en un port no oficial para PC y potencialmente consolas

El grupo de hackers reapareció con nuevo material el día del lanzamiento de GTA 6, y compartió un archivo de Torrent de 209 GB que contiene una versión completa

CyberLeek afirma que su objetivo es combatir las prácticas anticonsumidor de Rockstar Games y Take-Two Interactive

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ya está disponible en consolas y es un éxito sin precedentes para la industria del entretenimiento; sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Mientras el título goza una gran popularidad en PS5 y XBOX, los piratas hacen de las suyas en un intento de llevarlo a PC. Y gracias a CyberLeek, eso es más posible que nunca.

El hacker o grupo cibernético conocido como CyberLeek volvió tras semanas de inactividad y, tal como prometió, filtró el archivo ejecutable de un supuesto build de XBOX. Esta situación pone entre la espada y la pared a Rockstar Games, pues los modders ya trabajan para crear un port ilegal para PC.

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CyberLeek comparte el archivo ejecutable .EXE de Grand Theft Auto 6

A mediados de 2026, la organización o el hacker empezó a publicar numerosos clips del videojuego de mundo abierto que permitían observar a Jason Duval y Lucía Caminos en ciertas situaciones. Al principio había dudas sobre la autenticidad del contenido, pero Rockstar Games confirmó poco después que el material es 100% real.

Él o las personas responsables de la filtración abandonaron el Internet en octubre, pero dejaron la puerta abierta a la posibilidad de volver con material inédito. El grupo cumplió su palabra, y el pasado 19 de noviembre, el mismo día que el lanzamiento oficial de GTA 6, volvió con nuevo contenido.

En específico, CyberLeek compartió la versión completa de Grand Theft Auto 6 a través de Torrent. Los modders se pusieron manos a la obra, y señalaron que el archivo pesaba unos 209 GB. Al parecer, el contenido es completamente real y se trata de un build relativamente reciente de la versión de XBOX.

Ahora, la situación acaba de complicarse aún más. En su filtración de la semana pasada, el grupo de hackers señaló que la carpeta no incluía el archivo ejecutable, pero prometió que lo publicaría en una fecha posterior si su criptomoneda alcanzaba cierto valor o si la cuenta regresiva de su sitio web llegaba al final.

Tal como se advirtió, CyberLeek finalmente compartió el archivo .EXE de GTA 6. El archivo corresponde a la versión 1.0.2.1 de XBOX Series X|S, lo que coincide con el build anterior que se compartió la semana pasada. La publicación de este contenido representa un paso importante en la tarea sumamente compleja de realizar ports ilegales del juego.

Es importante señalar que el archivo ejecutable no sirve para jugar Grand Theft Auto 6 en PC, por lo que cualquier sitio web o persona que diga lo contrario miente e intenta estafar a los jugadores despistados; sin embargo, el .EXE sí podría allanar el camino para la eventual creación de un emulador de XBOX Series X|S o un port no oficial del título para computadoras.

Se espera que los mdodders usen el archivo ejecutable para estudiar el código de la nueva entrega y encontrar alguna manera de hacerlo funcionar en PC. Es un proceso que demandará tiempo y recursos, pero ya hay múltiples proyectos en desarrollo. Uno de ellos es responsabilidad de la misma persona que logró llevar el remake de Zelda: Ocarina of Time a ordenadores.

CyberLeek oficialmente está de vuelta y ya compartió el esperado archivo ejecutable de Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 podría ser pirateado muy pronto en PC y consolas

Por supuesto, en Level Up NO apoyamos ni promovemos este tipo de acciones, y recomendamos encarecidamente NO instalar o descargar ports ilegales. Dicho esto, es importante darle seguimiento a este caso porque podríamos estar en la antesala de la creación de la primera versión no oficial de GTA 6 para PC, e incluso consolas.

CyberLeek compartió el archivo ejecutable en un extenso comunicado, en el cual también defendió sus acciones. En su mensaje afirma que únicamente se enfoca en “combatir el anticonsumismo en la industria de los videojuegos” y aseguró que su meta jamás fue perjudicar a los jugadores, razón por la que nunca compartió el final ni otros spoilers importantes de la trama.

“Millones de personas esperaron años por este juego, y arruinar esa experiencia significaría perjudicar precisamente a quienes apoyan a CyberLeek. El enemigo es la táctica, no el juego: las suscripciones añadidas a juegos single-player, las Ultimate Edition $20 USD más caras que desbloquean contenido que ya está en los archivos del juego, las licencias vendidas como compras. Todo esto debe eliminarse”, afirmó el grupo.

Take-Two Interactive ya busca el paradero de CyberLeek, y hace un par de semanas presentó múltiples citaciones judiciales a Discord para registrar servidores y usuarios como parte de esta investigación en desarrollo.

Por su parte, Strauss Zelnick, director ejecutivo de la compañía, reconoció que la piratería es un riesgo latente y explicó cuáles son las medidas que tomarán para combatir esa práctica ilegal, la cual ganó fuerza en meses recientes gracias a los avances en materia de IA.

GTA 6 está en riesgo de ser víctima de la piratería en PC y consolas

Pero cuéntanos, ¿crees que sólo es cuestión de tiempo para que los modders desarrollen un port ilegal para PC y consolas? Déjanos leerte en los comentarios.

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