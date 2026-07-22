PlayStation sacudió a la industria al anunciar que, a partir de 2028, dejará de producir juegos en físico de forma definitiva. Es un duro golpe al formato casero, y se prevé que sea el parteaguas de una tendencia mucho mayor. Así es, se espera que las compras digitales predominen en el futuro cercano y sean la única forma de acceder a futuros lanzamientos.

Naturalmente, el mercado de segunda mano sufrirá las consecuencias de este cambio de paradigma histórico. Un nuevo reportaje revela que la inevitable desaparición del formato físico afectará notablemente a dicho sector de compraventa, lo que hará que miles de millones de dólares se esfumen en todo el mundo.

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La decisión de PlayStation acabará con los videojuegos de segunda mano

Recientemente, la firma Dataintelo realizó un estudio en el que analizó el impacto del fin del formato físico, y compartió algunos datos muy interesantes que nos permiten dimensionar el alcance de las controvertidas medidas de Sony.

De acuerdo con la investigación, el valor del mercado de segunda mano ascendió a los $7200 millones de dólares en todo el mundo en 2025; sin embargo, dicho sector podría desaparecer parcialmente tras la decisión de PlayStation de frenar la producción de videojuegos físicos.

La cifra anterior no se limita a software, pues también contempla consolas, accesorios y periféricos usados que estuvieron involucrados en transacciones durante 2025. De esos $7200 millones de dólares, las consolas representaron casi la mitad: 42.4% de los ingresos totales.

La firma de análisis estimó que el mercado de segunda mano alcanzaría un valor de $13,800 millones de dólares para 2034; sin embargo, el sector está en peligro por culpa de la iniciativa de PlayStation.

Norteamérica fue la región dominante, pues fue responsable de 36.8% de los ingresos totales obtenidos en el mercado de segunda mano; ese porcentaje equivale a unos $2650 millones de dólares. Estados Unidos tuvo más de 38% de todas las transacciones realizadas durante ese mismo año y que están relacionadas con juegos usados.

El estudio reveló que GameStop, eBay, Amazon y Decluttr fueron las principales avenidas que utilizaron los usuarios para comprar artículos de segunda mano en Norteamérica.

Por otra parte, Europa es el segundo territorio más grande en lo que se refiere a la venta de hardware y software usado, con 28.3% de los ingresos globales. Reino Unido, Francia, Alemania y los países nórdicos se encuentran en la cima de dicha región.

El área de Asia y el Pacífico ocupó el tercer lugar, con un estimado de 24.6%. Llama la atención que África, Oriente Medio y Latinoamérica sólo representaron 10.3% en conjunto, aunque México, Brasil, Sudáfrica y Arabia Saudita se encuentran entre los países que experimentaron el mayor crecimiento.

México está entre los países donde más crece la venta de juegos usados, según la investigación

La desaparición del formato físico afectará a las tiendas

Cuando PlayStation deje de producir juegos físicos a partir de 2028, se prevé que Microsoft implemente una estrategia similar. De hecho, expertos predicen que tanto el PS6 como el Project Helix serán consolas 100% digitales, aunque podría existir una alternativa que permitiría a los usuarios convertir sus discos en licencias.

De cualquier forma, el estudio estima que un gran porcentaje de las tiendas minoristas sufrirán los efectos de la decisión de PlayStation. Si bien aún se ofrecerán cajas que incluyan códigos de descarga, se espera una disminución en las ventas.

El problema es que la desaparición del formato físico también evitará que los usuarios utilicen sus videojuegos antiguos como moneda de cambio para comprar nuevos lanzamientos o intercambiarlos por otros.

“En realidad, al menos un tercio de los juegos se han vendido históricamente de segunda mano, y esos juegos también servían como moneda de cambio para que los jugadores que los canjeaban pudieran comprar títulos nuevos. El comercio minorista de videojuegos tradicional está condenado al fracaso”, destacó Michael Pachter, director gerente de planificación estratégica de Wedbush Securities.

Pero dinos, ¿sueles comprar juegos usados? ¿Crees que el mercado de segunda mano tiene los días contados? Déjanos leerte en los comentarios.

El mercado de segunda mano de videojuegos está en peligro por culpa de PlayStation

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