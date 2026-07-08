Fallout tiene una base de fans muy fiel, así que siempre es emocionante imaginar que un nuevo título de la saga podría estar en camino. Aunque aún no se confirma oficialmente, todo parece indicar que una entrega original está en desarrollo por parte de los desarrolladores detrás de uno de los mejores títulos de la franquicia.

Aunque a priori es un anuncio emocionante, la triste realidad es que el rumor viene acompañado de malas noticias. Y es que parece que Obsidian Entertainment fue uno de los estudios más afectados por los recientes recortes de personal efectuados por la administración de Asha Sharma, la nueva directora de XBOX.

Video relacionado: 100 días para salvar a XBOX

Obsidian Entertainment pierde a 25% de sus empleados por los despidos masivos

Tras semanas de especulación, Microsoft rompió el silencio a principios de esta semana y confirmó una nueva oleada de despidos. Alrededor de 1600 personas perdieron su empleo el lunes, y se espera que más trabajadores abandonen sus puestos en los próximos meses para dar un total aproximado de 3200 afectados.

La compañía se abstuvo de especificar cuáles fueron los equipos golpeados y el alcance general de los recortes por estudio. Informes recientes señalan que ZeniMax y los grupos de Bethesda fueron especialmente perjudicados, e incluso reportes señalan que id Software perdió gran parte de su personal.

De acuerdo con fuentes que se pusieron en contacto con el medio Kotaku, Obsidian Entertainment, autores de Avowed, Grounded, Fallout: New Vegas y la saga The Outer Worlds, se vieron afectados por los recientes despidos.

Entre las personas que perdieron sus trabajos encontramos a diseñadores, artistas, programadores, guionistas, testers del equipo de control de calidad, etcétera. También miembros del personal directivo y el único reclutador del estudio se quedaron sin empleo, según los reportes.

El artículo señala que la mayoría de los despidos se efectuaron de inmediato a principios de esta semana, pero se espera que “algunos más” se produzcan a finales de este año a medida que XBOX continúa con los recortes en los próximos 12 meses. Por el momento, Obsidian Entertainment ya perdió aproximadamente 25% de su fuerza laboral.

Informes señalan que 52 empleados perdieron su puesto de trabajo en la desarrolladora con sede en Irvine.

Las fuentes declararon que los miembros restantes del estudio están preocupados por el futuro, pues Microsoft aún no ofrece orientación sobre cómo podrán continuar con la producción de sus proyectos futuros y actuales. Al parecer, la compañía aún trabajará en nuevo contenido para Grounded 2 y las expansiones anunciadas para The Outer Worlds 2.

Obsidian Entertainment sufrió importantes despidos por culpa de los recortes de XBOX

Obsidian trabajaría en un nuevo juego de Fallout

Un reportaje de Jason Schreier para Bloomberg reafirma que Obsidian Entertainment fue uno de los estudios que se vio afectado por la reciente ola de despidos como parte del “reinicio” de XBOX, y reveló detalles interesantes sobre uno de sus próximos proyectos.

De acuerdo con el informe, se tomó la decisión de cancelar la secuela de Avowed, el RPG de fantasía que debutó el año pasado y que, en general, tuvo una buena recepción. Las fuentes señalan que la segunda entrega estaba en pleno desarrollo y que todo iba bien, pues incluso había planes para que el proyecto se anunciara formalmente en 2027.

Igual de interesante, Jason Schreier señala que la cancelación del proyecto de Avowed permitirá al equipo trabajar en un nuevo juego de Fallout. Se desconoce si será la quinta entrega principal o un spin-off, similar a lo que ocurrió con Fallout: New Vegas. Vale la pena señalar que Bethesda tiene las manos ocupadas con The Elder Scrolls VI.

Aunque los detalles son escasos por razones evidentes, el reporte señala que el nuevo juego de la saga postapocalíptica tendrá como director a Josh Sawyer, jefe de diseño de Obsidian Entertainment.

El estudio fue el responsable de Fallout: New Vegas, considerado por muchos como la mejor entrega de la serie. Así pues, es lógico que XBOX le encomendara la misión de hacer otro título de la saga. Jason Schreier afirma que algunos empleados aún trabajarán en la secuela enlatada de Avowed con la esperanza de “revivir el juego algún día”.

Avowed habría sido cancelado para crear un nuevo juego de Fallout

Pero dinos, ¿te hubiera gustado la secuela del RPG de 2025? ¿Prefieres una nueva entrega de la franquicia postapocalíptica? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Fallout.

Video relacionado: La situación de Xbox acaba de empeorar

Fuente 1 y 2