El paso del tiempo no ha sido benévolo en muchos casos y encontrar y jugar algunos videojuegos puede ser muy complicado o incluso una pesadilla.

Sin embargo, ahora que lo retro está de moda, algunas compañías apuestan por relanzamientos a fin de mantener la vigencia comercial, cumplir con los fans de antaño y encontrar nuevos nichos de mercado.

Ese será el caso de la trilogía original de HITMAN, pues será más accesible que nunca gracias a un lanzamiento inesperado.

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La trilogía original de HITMAN volverá el próximo año

Saber Interactive dio la sorpresa del fin de semana con el anuncio del regreso de la trilogía original de HITMAN.

Los 3 juegos que sentaron las bases de la franquicia volverán en un colección remasterizada que debutará en algún momento de 2027.

Lo mejor es que esta colección está integrada por títulos multiplataforma, así que llegará a PS5, Xbox y PC.

HITMAN Classic Trilogy Remastered announced for PS5/Xbox Series/Steam coming 2027 from Saber Interactive



Includes:

-Hitman: Codename 47

-Hitman 2: Silent Assassin

-Hitman: Contracts



Restored visuals, graphics toggle, photo mode, and more



Steam page: https://t.co/d8Xarb4YOn pic.twitter.com/erCv7iKGJv — Wario64 (@Wario64) June 6, 2026

¿Qué juegos incluye y qué mejoras tiene?

Esta colección remasterizada de HITMAN viene con los siguientes videojuegos:

Hitman: Codename 47

Hitman 2: Silent Assassin

Hitman: Contracts

Por otra parte, se reveló que los jugadores podrán seleccionar el estilo gráfico, ya sea el de las versiones originales o el de las remasterizadas.

Por otra parte, Saber Interactive mencionó que esta colección tendrá modo foto, así que los usuarios podrán capturar los mejores momentos mientras controlan al Agente 47 en sus misiones de sigilo.

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