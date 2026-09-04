En este segundo periodo al frente del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump y su equipo entendieron la importancia de llegar a las generaciones que gustan de los videojuegos y los streams.

Desde entonces, las cuentas oficiales de la Casa Blanca han publicado videos e imágenes polémicas que se inspiran en videojuegos icónicos sin importar que eso moleste a las compañías que los crearon.

Esta vez, dieron un paso más con el lanzamiento de un sitio de videojuegos en la página oficial del recinto presidencial, mismo que convierte el discurso antinmigrante de Donald Trump en una serie de videojuegos.

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Donald Trump y la Casa Blanca lanzan el sitio de videojuegos ARCADE.GOV

Hace unos momentos, la cuenta oficial de la Casa Blanca en X anunció el lanzamiento de un sitio de videojuegos que ya aparece en la página oficial del gobierno de EUA.

El sitio en cuestión se llama ARCADE.GOV y actualmente cuenta con 5 videojuegos sencillos e inspirados en la era de los 8-bit.

Todos los títulos son jugables, pero lo que llama la atención es el contenido polémico de algunos de ellos. Los más “amigables” invitan a crear cuentas de ahorro para los niños pensando en su futuro, otro promueve el uso de enmiendas y un tercero la sana nutrición en las escuelas al eliminar la comida chatarra.

Sin embargo, los otros 2 son muy polémicos. El primero se inspira en Tetris y promueve la construcción de un muro fronterizo, el detalle es que este muro frena la llegada de personajes tipo alien, lo cual coincide con la ideología de Trump al denostar a las personas que cruzan hacia EUA.

El otro hace mofa de la persecución de migrantes por medio de la patrulla fronteriza. Cabe señalar que este nuevo video de la Casa Blanca inicia con el icónico intro de SEGA, pero las letras de la compañía japonesa se cambiaron para que digan MAGA, iniciales del movimiento Make America Great Again.

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Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.



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Sin miedo a lo que opinen Nintendo, PlayStation y XBOX

Por si no fuera suficiente, el gobierno de EUA y Donald Trump saben de su posición poderosa y promueven el sitio ARCADE.GOV con materiales de Nintendo, PlayStation y XBOX.

Las nuevas publicaciones muestran los intros del Nintendo GameCube, PlayStation 2 y XBOX 360 alterados para que luzcan la “A” que simboliza este sitio de gaming dentro de una página de gobierno.

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