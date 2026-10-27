¿Qué sucede cuando la escena de modding y la comunidad de Roblox unen fuerzas? Ocurren cosas impresionantes, casi difíciles de creer. No exageramos en esta ocasión, pues un usuario logró simular la experiencia de PlayStation dentro de la plataforma de creación de juegos, lo que permite probar títulos de PS4 en PC.

Por si lo anterior fuese poco, un grupo de fans también se las arregló para crear un clon casi exacto de Counter-Strike en el videojuego de Roblox Corporation. Los resultados hablan por sí solos, y plantean muchas preguntas sobre si estas iniciativas podrían considerarse un acto de piratería o robo.

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La experiencia de PlayStation 4 llegó a Roblox

El pasado 26 de octubre de 2026, el usuario Redwing Works lanzó una aplicación dentro de Roblox conocida como PlayStation Experience. Como su nombre indica, esta iniciativa recrea a la perfección el panel de control del PS4, lo que incluye algunas de las funcionalidades de la consola de antigua generación de Sony.

El programa presenta una galería multimedia, navegador web, trofeos e incluso un sistema muy similar al de las cuentas de PSN. También hay un chat en el servidor, que permite a los jugadores de Roblox comunicarse entre sí. El menú es idéntico al del PlayStation 4.

Pero lo que hace que esta aplicación sobresalga es que también incluye un total de 7 juegos, entre los cuales encontramos al exclusivo PaRappa the Rapper de Sony y al actualmente desaparecido The Simpsons Hit & Run. Eso sí, la mayoría de los videojuegos son independientes y se pueden jugar en PC de forma nativa, lo que hace que esta iniciativa sea menos atractiva.

Aun así, es impresionante que una “experiencia” dentro de Roblox sea capaz de ejecutar de forma muy convincente muchos juegos de terceros. Hablamos de versiones casi idénticas de sus contrapartes oficiales, y no de simples títulos inspirados que sólo toman prestado uno o varios elementos de dichos lanzamientos.

Quizás el ejemplo más sorprendente es el de The Simpsons Hit & Run, que actualmente no se puede comprar en alguna plataforma digital. El medio Eurogamer probó esa copia del juego que se ejecuta dentro de Roblox, y descubrió que era una recreación prácticamente idéntica. Eso sí, esa versión presenta algunos fallos y errores técnicos.

El medio también puso a prueba a Superhot, que de igual forma se parece mucho al lanzamiento original tanto en apartados visuales como en la jugabilidad. Reiteramos que estas copias de Roblox no tienen la autorización de los desarrolladores originales ni de los titulares de las franquicias.

Actualmente, PlayStation Experience permite probar 7 juegos de PS4 dentro de Roblox: The Simpsons Hit and Run, Cluster Truck, Superhot, Gang Beasts, Five Nights at Freddy’s ,Undertale y PaRappaTheRapper. Ahora, los fans se preguntan si sólo es cuestión de tiempo para que se añadan títulos first-party de Sony más ambiciosos, como Uncharted u Horizon Zero Dawn.

Juegos de PlayStation son funcionales en PC gracias a una experiencia de Roblox

Debido a que estas versiones son recreaciones casi exactas de sus contrapartes originales, técnicamente podría considerarse piratería. Por ello, en Level Up instamos a nuestros lectores a NO probarlas bajo ninguna circunstancia.

So they got PlayStation games on Roblox now.



credit: @SirDapper pic.twitter.com/Q3Lkb1IHmS — KreekCraft (@KreekCraft) October 27, 2026

Counter-Strike llega a Roblox

La aplicación que recrea la experiencia de PlayStation 4 en Roblox es un ejemplo claro de lo lejos que llegó la comunidad de modding en años recientes, gracias, en gran medida, a los avances constantes en materia de inteligencia artificial y modelos de aprendizaje automático.

Y sí, esa iniciativa es sólo la punta del iceberg. Eurogamer también descubrió un juego que prácticamente es un port de Counter-Strike. Este título, lanzado por Takeoff Interactive y descrito como “un proyecto personal”, es una copia casi exacta del famoso FPS de Valve.

Si bien esa versión no oficial carece de las infames microtransacciones y loot boxes, recrea muy bien la experiencia jugable de PC. Eso sí, el juego presenta algunos problemas técnicos, como efectos de sonido ausentes. Aun así, es un clon muy conveniente que fácilmente podría pasar como el juego original.

Reiteramos que lo que hace que PlayStation Experience y ese juego “inspirado en Counter-Strike” sobresalgan es que ninguno cuenta con la participación directa de los creadores originales. Así pues, parece que la comunidad utiliza las herramientas de Roblox para “piratear” los títulos y disfrutarlos sin costo.

Está por verse si Sony, Valve y el resto de compañías toman medidas al respecto por posibles infracciones de copyright.

También hay un clon casi exacto de Counter-Strike de Valve en Roblox

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos juegos? ¿Crees que Roblox debería eliminarlos? Déjanos leerte en los comentarios.

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