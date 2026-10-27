Los pronósticos son claros: Grand Theft Auto VI será un éxito comercial y venderá millones de copias en sus primeros meses. Debido a esto, el sector financiero confía en que comprar acciones de Take-Two Interactive antes de su estreno es lo mejor que los inversionistas pueden hacer.

Anteriormente, Piper Sandler, banco de inversión y firma de análisis, recomendó a los entusiastas del sector sobreponderar, pues espera que las acciones de la empresa tengan un valor por encima de lo esperado tras el éxito del juego. Otras instituciones financieras también creen que GTAVI será uno de los lanzamientos más grandes de toda la industria del entretenimiento.

Esta semana, Bank of America se anticipó al esperado lanzamiento del juego de mundo abierto para hacer una recomendación: adquirir acciones de Take-Two, pues prometen beneficios a largo plazo.

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Bank of America confía en el éxito de Grand Theft Auto VI y recomienda invertir en Take-Two

Incluso las estimaciones más reservadas posicionan a GTAVI como uno de los juegos más exitosos de 2026. Inversionistas esperan que se convierta en la nueva mina de oro para Rockstar Games y Take-Two, sobre todo con su llegada a más plataformas y el posterior lanzamiento del nuevo GTA Online.

En declaraciones para Business Insider, Bank of America reconoció que 2026 no ha sido precisamente un buen año para Take-Two, pues el valor de sus acciones han caído 21% en los últimos meses. Sin embargo, cree que la llegada de GTAVI podría cambiar por completo el panorama. La institución ve en esta caída una gran oportunidad debido al impacto que tendrá el juego en toda la industria del entretenimiento.

Por ello, Bank of America recomendó a los inversionistas comprar acciones de Take-Two y no desesperarse, pues los buenos resultados llegarán a largo plazo. Destacó que el precio actual de sus acciones ($201.58 USD) es otro incentivo para invertir.

“Recomendamos mantener posiciones largas en TTWO hasta el lanzamiento de GTAVI. Su precio sigue siendo atractivo considerando el crecimiento a largo plazo que creemos que pronto se hará evidente”, recomendó la institución a sus inversionistas.

Desde la perspectiva de la institución, es el momento ideal para invertir en la desarrolladora y distribuidora, pues sus acciones cotizan por debajo de la estimación promedio para la industria.

“Además, parece barata en comparación con el S&P 500, que cotiza a 21x, para una acción con una expansión constante de los márgenes, crecimiento de los ingresos y sin exposición a una posible caída en el gasto de capital en IA”, agregó Bank of America.

Instituciones financieras confían en el éxito de GTA VI y siguen recomendando comprar acciones de Take-Two

Los inversionistas de Take-Two se beneficiarían a largo plazo

Para Bank of America, la clave para obtener beneficios de las inversiones en Take-Two son conservarlas a largo plazo. De acuerdo con sus estimaciones, el crecimiento del Beneficio por Acción (BPA o EPS por sus siglas en inglés) será “considerablemente más sólido” de lo que anteriormente se había pronosticado.

La empresa de servicios financieros considera que GTA Online será fundamental para que los inversionistas reciban beneficios, pues el modo online será una prueba del “potencial de monetización” que tendrá la nueva entrega.

“A medida que esa solidez se haga evidente, creemos que el mercado tendrá que revisar al alza sus previsiones de crecimiento del BPA a largo plazo”, concluyó Bank of America.

Comprar acciones de Take-Two traería beneficios a largo plazo, sobre todo con la llegada del nuevo GTA Online

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