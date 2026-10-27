Los ciberataques son cada vez más frecuentes en la industria de los videojuegos, y en meses recientes hemos visto cómo muchas compañías de alto perfil sufrieron una brecha que comprometió sus sistemas. La más reciente víctima es Warhorse Studios, el equipo responsable del popular Kingdom Come: Deliverance y su secuela.

La empresa se dirigió a su comunidad y habló sobre el incidente en redes sociales, y admitió que la situación es “grave”. Aún hay muchas preguntas que carecen de respuesta, pero se espera que salgan a la luz nuevos detalles sobre esta situación a medida que avance la investigación en curso.

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Warhorse Studios es víctima de un ciberataque

Durante la madrugada del martes 27 de octubre de 2026, Warhorse Studios publicó un comunicado oficial en el que confirma que, lamentablemente, acaba de ser víctima de una importante brecha de ciberseguridad. El estudio ya tomó medidas al respecto para contrarrestar el hackeo.

“A nuestros jugadores y amigos. Lamentamos comunicarles que Warhorse Studios ha sufrido un ciberataque. Trabajamos con especialistas en ciberseguridad para proteger nuestros sistemas y comprender el alcance total de lo sucedido. Gracias por su apoyo”, se lee en el mensaje.

Martin Frývaldský, director ejecutivo del estudio oriundo de República Checa, también habló sobre el tema en una publicación paralela, y confesó que la situación es grave para la compañía y “para todos los afectados”. Actualmente se lleva a cabo una investigación para identificar el impacto real de la brecha de seguridad.

“Nuestra prioridad inmediata es asegurar nuestros sistemas, determinar el alcance total de la brecha de seguridad y tomar todas las medidas necesarias para proteger a nuestros empleados, socios y a nuestra comunidad. Dedicamos todos los recursos y capacidades necesarios para resolver esta situación”, comentó Martin Frývaldský.

En un post en su sitio web oficial, Warhorse Studios reveló que el ataque implicó el “acceso no autorizado a los sistemas de la empresa, así como acceso a los datos de la compañía”. Aunque ya trabajan con expertos en ciberseguridad para abordar este caso, se desconoce cuándo habrá una actualización.

Naturalmente, un sector de la comunidad está preocupado. Se desconoce el alcance real del ciberataque y si afectó, de alguna u otra forma, los datos de los jugadores. Así pues, se es un misterio si la información de los fanáticos de Kingdom Come: Deliverance y otros proyectos del estudio está en peligro.

Warhorse Studios fue hackeado después de una brecha de ciberseguridad

Aumentan los hackeos y ciberataques en la industria de los videojuegos

Actualmente, se sabe que Warhorse Studios trabaja en 2 juegos, incluido un ambicioso RPG de mundo abierto ambientado en el universo de El Señor de los Anillos. El otro proyecto es una nueva aventura de la serie Kingdom Come: Deliverance, aunque está por verse si es una secuela directa.

Se desconoce si el reciente hackeo tuvo como objetivo obtener información privilegiada de alguno de esos títulos en desarrollo. Resulta muy triste que este caso sea apenas uno de los tantos ejemplos similares que hemos visto en los últimos años.

A finales de 2023, Insomniac Games de PlayStation fue blanco de un ciberataque que provocó que material inédito y muchos detalles sobre Marvel’s Wolverine y otros proyectos del estudio salieran a la luz. Más recientemente, un hacker logró obtener lo que parece una versión completa de GTA VI, lo que obligó a Rockstar Games a pronunciarse al respecto.

La semana pasada, Capcom también informó que sufrió una importante filtración de datos que afectó a más de 11 millones de jugadores en todo el mundo.

Se desonoce si el ciberataque afectará de alguna manera la producción de los próximos juegos de Kingdom Come: Deliverance y Lord of the Rings

Pero cuéntanos, ¿crees que este tipo de incidentes se volverán más comunes? Déjanos leerte en los comentarios.

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