Los jugadores que disfrutan descubrir propuestas fuera de las grandes producciones tienen una cita muy pronto. Nintendo anunció una nueva edición del Indie World Showcase, una presentación digital que se llevará a cabo mañana, 28 de octubre, con novedades de los juegos independientes que llegarán a sus consolas.

El evento permitirá conocer algunos de los proyectos que preparan su debut en Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Aunque la compañía todavía no comparte una lista de títulos confirmados, la transmisión representa una oportunidad para descubrir aventuras, experiencias originales y propuestas de estudios independientes que buscan llamar la atención de los jugadores.

¿A qué hora será el Indie World?

La presentación comenzará a las 8:00 AM, hora del centro de México, por lo que los interesados podrán seguir los anuncios desde temprano. De acuerdo con la información compartida por Nintendo, el evento tendrá una duración aproximada de 15 minutos.

Esto significa que no será una transmisión demasiado extensa, aunque todavía queda por descubrir cuántos juegos aparecerán y qué tan importantes serán las novedades. Como ocurre con este tipo de eventos, habrá que prestar atención tanto a los anuncios de nuevos proyectos como a las actualizaciones de títulos que ya conocemos.

Por ahora, habrá que esperar para conocer qué es lo que ofrecerá Nintendo en este nuevo evento que promete varias novedades.

Aquí puedes ver el anuncio:

Join us on Oct 28 at 7am PT for a new #IndieWorld Showcase! Tune in for roughly 15 minutes of new announcements and updates on indie games coming to Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch.



Watch here: https://t.co/yXkwvRMfTg pic.twitter.com/lwSQDXmdXk — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 27, 2026

Nintendo prepara su primer Indie World en varios meses

Cabe mencionar que la última edición del Indie World Showcase se celebró en marzo pasado, así que han pasado varios meses desde la anterior presentación dedicada a este tipo de producciones. El regreso del evento permitirá conocer qué otros estudios independientes trabajan en experiencias para las consolas de Nintendo.

Estos juegos suelen destacar por sus propuestas creativas, estilos artísticos particulares y mecánicas que buscan ofrecer algo diferente a las grandes franquicias. Debido a esto, es una buena noticia que se aproxima una nueva oleada de anuncios.

¿Qué juegos independientes te gustaría ver durante la transmisión? ¿Crees que el evento tendrá alguna sorpresa importante para Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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