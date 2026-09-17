Gears of War: E-Day está a la vuelta de la esquina, y muchos fanáticos ya se muerden las uñas para probarlo. Es una reacción natural, pues estamos ante el regreso de la franquicia tras más de 6 años de ausencia. Por suerte, todo ya está listo para el lanzamiento oficial.

The Coalition reveló que la nueva entrega de la saga de Microsoft alcanzó un importante hito en su desarrollo, por lo que un retraso de último minuto es prácticamente imposible. Además, el estudio reveló cuándo iniciará la precarga y confirmó las especificaciones actualizadas para el port de PC.

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Gears of War: E-Day ya es Gold y debutará en octubre de 2026

Tras años de rumores y especulación, XBOX anunció Gears of War: E-Day de forma oficial durante el verano de 2024. El avance confirmó que se trata de una precuela que nos llevará al infame Día de la Emergencia, un evento clave en el lore que tiene lugar antes de los acontecimientos del primer título de la serie.

Tuvimos que esperar hasta 2026 para ver esta nueva entrega en movimiento y conocer más detalles. Una vez más estamos ante un shooter en tercera persona con gran énfasis en las coberturas, aunque The Coalition agregó nuevas mecánicas para mantener fresca la fórmula y trajo de regreso sistemas clásicos, como la pantalla dividida.

Afortunadamente, el lanzamiento está más cerca que nunca y los desarrolladores confirmaron que el proyecto ya alcanzó la fase Gold, lo que significa que el juego está oficialmente finalizado. En un comunicado en el sitio web oficial de XBOX, Mike Crump, jefe del estudio, agradeció la paciencia y pasión de los jugadores.

“Hoy me enorgullece compartir que Gears of War: E-Day ya está oficialmente terminado, lo que supone un hito importante para el equipo a medida que nos adentramos en la recta final hacia el estreno. En nombre de todo el equipo de The Coalition, quiero agradecer a quienes nos ayudaron a llegar hasta aquí, especialmente a los fans”, dijo el director.

Gears of War: E-Day debutará oficialmente el próximo 6 de octubre de 2026 para XBOX Series X|S y PC (vía Microsoft Store y Steam). Se trata de un estreno de día 1, lo que significa que los suscriptores de XBOX Game Pass Ultimate y PC Game Pass podrán descargarlo sin costo adicional.

Además, los usuarios que reserven la Premium Edition se ganarán el derecho de entrar en el periodo de acceso anticipado, que permitirá jugar 5 días antes del debut oficial. Los fanáticos que cumplan con dicho requisito podrán iniciar la aventura de Marcus Fénix el 1 de octubre, dentro de exactamente 2 semanas.

Los jugadores podrán empezar la descarga antes del lanzamiento, pues la precarga de Gears of War: E-Day comenzará en breve, el próximo 29 de septiembre a las 8:00 AM (hora del Pacífico) en XBOX Series X|S y PC. Este beneficio estará disponible tanto para aquellos que reservaron el título y planean participar en el acceso anticipado como para los fans que se esperarán hasta el 6 de octubre.

La precarga de Gears of War: E-Day dará inicio oficialmente el próximo 29 de septiembre de 2026

Gears of War: E-Day confirma sus especificaciones completas para PC

El lanzamiento oficial llegará muy pronto, pero es probable que los jugadores de PC se pregunten si su equipo es suficientemente potente para correr la nueva entrega. En un intento dar claridad sobre el asunto, The Coalition compartió las especificaciones actualizadas.

En el comunicado oficial, Mike Crump prometió que, desde el estreno de la exitosa Beta multijugador, el equipo ha trabajado arduamente para mejorar la estabilidad y el desempeño en PC en una amplia gama de hardwares. Así pues, finalmente compartió los requisitos finales.

La configuración mínima alcanzará una resolución de 1080p a 60fps con calidad media al usar una GeForce RTX 5050, RTX 2060, Radeon RX 6600 o RX 9060, mientras que para llegar a los 60fps a 1440p en alto se recomienda una RTX 5060, RTX 3060 Ti, RX 6700 XT o RX 9060 XT. Se trata de un juego muy exigente, pues demanda 6 GB de VRAM y 12 GB de memoria RAM, y ocupa alrededor de 115 GB de espacio en el almacenamiento.

Gears of War: E-Day utiliza el motor gráfico Unreal Engine 5, y es compatible con las tecnologías NVIDIA DLSS 4.5, Intel XeSS 3.0+ y AMD FSR 4. También tendrá ray tracing, con opciones gráficas avanzadas, soporte para monitores ultraanchos y HDR.

Gears of War: E-Day presentará una campaña narratia que se podrá abordar en modo cooperativo, así como un apartado multijugador. Éste último no incluirá Pases de Batalla ni otros elementos de juego como servicio para evitar fomentar el FOMO.

Gears of War: E-Day revela sus especificaciones completas para PC

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