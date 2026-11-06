Xbox vuelve con una nueva edición de Free Play Days, la promoción que permite disfrutar diferentes juegos sin costo adicional durante un periodo limitado. Esta semana hay una selección bastante variada que incluye acción cooperativa, estrategia, construcción de ciudades, cartas y aventuras de supervivencia.

Los juegos estarán disponibles desde hoy, jueves 5 de noviembre, hasta el domingo 8 del mismo mes. Algunos requieren una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, Premium o Essential, pero también hay propuestas que cualquier miembro de Xbox podrá probar sin necesidad de pagar por el servicio.

¿Qué juegos puedes probar con Xbox Game Pass?

Los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, Premium y Essential podrán disfrutar PAYDAY 3, Nowhere Prophet, BALL x PIT, Deceive Inc. y Age of Wonders 4 durante este fin de semana.

En PAYDAY 3 tendrás que ponerte una máscara y organizar grandes atracos en Nueva York. Este shooter cooperativo permite planear los robos con sigilo o enfrentarte a las fuerzas de seguridad cuando las cosas se salen de control.

Por otro lado, Nowhere Prophet propone una aventura de cartas para un jugador en la que tendrás que atravesar tierras baldías, dirigir a un grupo de seguidores y construir un mazo para superar combates tácticos.

La selección también incluye BALL x PIT, una combinación de supervivencia roguelite, construcción de bases y mecánicas de romper bloques. Tendrás que utilizar bolas que rebotan para eliminar hordas de enemigos, conseguir recursos y ampliar tu asentamiento.

Si prefieres el espionaje, Deceive Inc. te permitirá infiltrarte como agente secreto, adoptar disfraces, utilizar dispositivos tecnológicos y competir contra otros jugadores para conseguir un objetivo.

Age of Wonders 4 te invita a gobernar un reino de fantasía, expandir tu imperio y enfrentarte a otros ejércitos mediante combates tácticos por turnos. También podrás probar IXION, aunque en este caso se trata de una prueba gratuita de 2 horas. Este juego de construcción y administración te pondrá al mando de una estación espacial llamada Tiqqun, donde deberás mantener con vida a su tripulación mientras exploras los peligros del espacio.

Anno 117 y Crime Boss también estarán gratis

La promoción incluye otras 2 propuestas que estarán disponibles para todos los miembros de Xbox, sin necesidad de una suscripción a Game Pass.

La primera es Anno 117: Pax Romana, un juego de construcción y estrategia que te permitirá desarrollar ciudades y expandir tu influencia por las provincias del Imperio romano. Podrás gobernar mediante la economía, la diplomacia o el poder militar. Además, su Gold Edition tendrá 40% de descuento e incluye 3 DLC, entre ellos Dawn of the Delta. Un detalle importante es que todo tu progreso durante el fin de semana se conservará si decides comprarlo.

Por último, Crime Boss: Rockay City te permitirá formar una banda criminal, organizar atracos y disputar territorios contra grupos rivales. Podrás completar misiones en solitario en compañía.

¿Ya elegiste qué juego vas a probar durante los Free Play Days? ¿Te interesa más organizar atracos, construir un imperio o sobrevivir en el espacio? Cuéntanos en los comentarios.

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