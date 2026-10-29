El cine y la televisión están de luto. Durante el mediodía del jueves 29 de octubre de 2026, se confirmó el sensible fallecimiento de Patrick Stewart, famoso actor conocido por su interpretación de Charles Xavier en la franquicia X-Men de Marvel y Jean-Luc Picard en la serie Star Trek.

Medios de comunicación confirmaron la noticia, mientras grandes figuras de la industria del entretenimiento mostraron su condolencia. La estrella de Hollywood también es conocida por sus breves pero significativas participaciones en múltiples videojuegos, incluido el clásico de culto The Elder Scrolls IV: Oblivion.

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Confirman fallecimiento de Patrick Stewart a sus 86 años

A través de un comunicado, un representante de la familia de Patrick Stewart confirmó el fallecimiento del actor. El mensaje señala que el intérprete, quien nació en 1940 en Inglaterra, falleció el miércoles 28 de octubre en su casa en Los Ángeles a sus 86 años de edad.

El anuncio señala que el actor perdió la vida tras “una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, males que lo aquejaron en los últimos años. La celebridad de la industria del entretenimiento falleció en compañía de sus seres queridos más cercanos.

“Estuvo rodeado del cariño de familiares y amigos, de música en vivo, oraciones, años de alegría, risas y la profunda emoción que solo él podía inspirar tras una vida dedicada a todos nosotros. Siempre recordaremos con cariño la serenidad y la reflexión de su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invisible”, reza el anuncio.

Tras darse a conocer el fallecimiento de Patrick Stewart, Marvel Studios lanzó un comunicado en el que despide al actor.

“Todos nosotros en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Sir Patrick Stewart, quien dio vida al profesor Charles Xavier con extraordinaria elegancia, inteligencia y humanidad (…) Fue un talento único, un colaborador generoso y un verdadero caballero. Nuestro más sentido pésame va dirigido a su esposa Sunny, a sus hijos, a sus amigos y a los innumerables fans de todo el mundo cuyas vidas tocó con su arte”, comentó la compañía de Disney.

Patrick Stewart fue Chales Xavier de Marvel y Jean-Luc Picard de Star Trek

Patrick Stewart participó en The Elder Scrolls IV: Oblivion y más juegos

El legendario actor Patrick Stewart comenzó su carrera profesional en el teatro en su natal Inglaterra, y su salto a la fama internacional ocurrió en la década de 1980 cuando obtuvo el papel del Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La Nueva Generación.

Si bien el actor tuvo dificultades para obtener papeles tras la finalización de la serie de ciencia ficción, durante la década de 2000 encontró otro personaje igualmente icónico: Charles Xavier, también conocido como el Profesor X. El líder de los X-Men aparecerá en la próxima Avengers: Doomsday, lo que marcará la última participación de Stewart en el rol.

En sus más de 30 años de trayectoria, el actor participó en decenas de producciones para cine y televisión. También estuvo involucrado en algunos papeles de videojuegos.

Quizás su rol más recordado es el del Emperador Uriel Septim VII de The Elder Scrolls IV: Oblivion, un papel que recibió elogios de los jugadores y que le valió un premio en los Spike TV Video Game Awards de 2006. La estrella de Hollywood también dio voz a Zobek en el juego Castlevania: Lords of Shadow de 2010.

De igual forma, Patrick Stewart fue el narrador principal del título de plataformas The War of the Worlds de 2011, así como en el juego de puzzles My Memory of Us de 2018. Por supuesto, el actor retomó su rol del capitán Jean-Luc Picard en múltiples videojuegos de la franquicia de ciencia ficción, incluidos Star Trek: Starfleet Command y Star Trek: Armada.

Patrick Stewart interpretó a Uriel Septim VII en The Elder Scrolls IV: Oblivion

En Level Up, lamentamos el fallecimiento de Patrick Stewart y esperamos que el actor encuentre paz en su descanso final. También enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.

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