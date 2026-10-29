Assassin’s Creed mantiene su puesto como una de las franquicias más queridas y populares de los videojuegos, a pesar de todas las polémicas que enfrentó a lo largo de los últimos años. Si bien a mediados de este año vimos el lanzamiento de un nuevo título, Ubisoft no planea disminuir el ritmo y recientemente compartió los planes a futuro.

Los fanáticos estarán muy contentos de saber que ya hay un par de proyectos en desarrollo, de los cuales se compartirán más detalles próximamente. Eso sí, una noticia decepcionó a un sector de la comunidad.

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Ubisoft no trabaja en nuevos remakes de Assassin’s Creed

El jueves 29 de octubre, Ubisoft sorprendió a la comunidad con una publicación en su sitio web oficial. En el artículo, Jean Guesdon, jefe de contenido, habló largo y tendido sobre las novedades que están en camino para la franquicia en los próximos meses y años.

Recordemos que el último lanzamiento de la serie tuvo lugar el pasado 9 de julio de 2026 en la forma de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, el remake de la cuarta entrega principal. Esta nueva versión del clásico moderno de 2013 logró vender 3 millones de copias en su estreno y, en general, tuvo una muy buena recepción.

Parece que la reimaginación de la historia de Edward Kenway fue un éxito, así que era fácil creer que Ubisoft intentaría replicar la fórmula con otros títulos antiguos de la franquicia; sin embargo, el estudio francés confirmó que actualmente no trabaja en nuevos remakes de juegos viejos.

Lo anterior resulta más sorprendente al recordar que la compañía comentó previamente que los remakes ofrecen mejores resultados y dan más ganancias que los videojuegos totalmente originales, gracias al ahorro en el desarrollo.

“Queremos dejar claro hoy que actualmente no tenemos ningún otro remake de Assassin’s Creed en desarrollo. Nuestros equipos ya están centrados en la próxima entrega de Assassin’s Creed, lo que incluye proyectos de los que aún no han oído hablar”, comentó la compañía en su artículo.

Si bien esta declaración resultará decepcionante para muchos fanáticos que esperaban revisitar viejas glorias de la franquicia, aún hay un rayo de esperanza. En el mismo texto, Ubisoft explicó que le encanta la idea de retomar títulos clásicos y prometió que “aún explorará oportunidades para traerlos de vuelta”.

Por ahora, se desconoce si la compañía sugiere la posibilidad de relanzar juegos antiguos a través de remasterizaciones, colecciones o simples ports. Pero algo es una certeza: los fanáticos no deberían esperar más proyectos como Assassin’s Creed Black Flag Resynced, al menos por el futuro próximo.

A pesar del éxito de Assassin's Creed Black Flag Resynced, no habrá más remakes de la franquicia

Assassin’s Creed: Codename Hexe y AC: Codename Invictus siguen en desarrollo

En el mismo comunicado, Jean Guesdon recuerda a los fanáticos que, a principios de este año, se formó un nuevo equipo directivo integrado por veteranos que cuentan con una larga trayectoria. La función de dicha agrupación es dar forma al futuro de los próximos títulos de la serie y garantizar una visión coherente.

El equipo es liderado por Martin Schelling, quien se dedicó en los últimos meses a sentar las bases de lo que vendrá a largo plazo. Si bien aún deberemos esperar para conocer todos los planes, Ubisoft compartió novedades sobre algunos videojuegos que actualmente están en desarrollo.

Uno de ellos es Codename Hexe, la próxima entrega de la franquicia. La compañía confirmó que avanzan a buen ritmo en esta “versión más oscura de Assassin’s Creed”, aunque también reconoce que aún queda trabajo por hacer. El anuncio confirma que habrá más noticias sobre este proyecto en 2027.

El otro juego que ahora mismo está en producción es Codename Invictus, una experiencia multijugador que sigue sin fecha de lanzamiento. El estudio reveló que cientos de jugadores tuvieron la oportunidad de probar un prototipo inicial a principios de 2026 para brindar su retroalimentación.

En esa línea, Ubisoft reconoció que, si bien los jugadores vieron un gran potencial en los fundamentos, el consenso general es que los pilares que definen a la serie Assassin’s Creed deberían estar más presentes. “El equipo dedicó los últimos meses a trabajar en ello, e Invictus ahora evoluciona en una dirección emocionante para reflejar mejor esos pilares”.

Aún falta mucho para ver en acción a Codename Hexe y Codename Invictus, así que los fans deberán ser pacientes. En el artículo oficial, Jean Guesdon confirmó que también trabajan en proyectos inéditos que aún no se anuncian públicamente. Además, reafirmó que la serie live-action para Netflix está a punto de finalizar su producción.

Finalmente, se dio a conocer que Assassin’s Creed Black Flag Resynced recibió una nueva actualización que añadió Nueva Partida+, Modo Pesadilla, remates inéditos, nuevas recompensas y más contenido. Por su parte, se anunció el lanzamiento de un parche para Assassin’s Creed Valhalla, que por fin tendrá New Game Plus a partir del 5 de noviembre.

Assassin's Creed Codename Hexe y Assassin's Creed Invictus siguen en desarrollo

Pero cuéntanos, ¿cuál es el proyecto que más llamó tu atención? ¿Te emocionan los próximos juegos de la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

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