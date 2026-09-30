Adaptarse o desparecer. Eso es algo que algunas compañías tienen qué hacer para mantenerse en el mercado y el caso de Sony es uno de los más simbólicos en años recientes.

Por décadas, la empresa japonesa fue sinónimo de productos electrónicos innovadores y de la más alta calidad en distintos sectores. Hoy, esto quedó atrás pues Sony tiene otros intereses e inversiones.

Para muestra de que el cambio va en serio, la compañía no asistirá por primera vez en su historia al prestigioso evento de electrónica Consumer Electronic Show (CES).

NO TE LO PIERDAS: Nuevo estreno se convierte en el juego mejor calificado de 2026 y en un fuerte candidato al GOTY, pero ni siquiera es un videojuego de este año

Sony no asistirá al CES: sus planes están en otras áreas de entretenimiento

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, Sony no asistirá al CES 2027. Será su primera ausencia en el festival de electrónica de consumo, algo notable toda vez que en esta edición se celebrarán 60 años del evento y la compañía japonesa quedará con un récord de 59 asistencias en las que tuvo productos en exhibición y otras en las que fue expositor.

Aunque no se revelan detalles oficiales sobre la decisión, no resulta extraña toda vez que la empresa ha hecho públicos sus intereses de negocio y ya no están del lado de la electrónica de consumo.

Actualmente, Sony apuesta fuerte por sus inversiones en entretenimiento, como Crunchyroll, Sony Music, Sony Pictures y todo lo que tiene que ver con PlayStation. Del lado de la electrónica, la empresa se especializó en sensores de imagen para productos de terceros. Asimismo, trabajan en cámaras profesionales y productos de audio para un nicho premium.

En las últimas ediciones del CES, la empresa aprovechó el escaparate para revelar detalles de PlayStation VR2 y también su vehículo eléctrico, Afeela, en colaboración con Honda que tendría soporte para gaming pero que al final terminó por cancelarse.

Sony aprovechó el CES para impulsar su negocio de pantallas de TV

Las grandes marcas y productos que Sony presentó en el CES

Por muchos años, Sony fue una de las compañías más importantes del CES. Dada su reputación en el sector, las expectativas estuvieron por todo lo alto ante la revelación de nuevos productos electrónicos.

La empresa japonesa fue uno de los grandes impulsores del desarrollo tecnológico en TV con su línea BRAVIA y en el CES 2007 y CES 2008 presentó los televisores Sony OLED TV.

Asimismo, en CES 2012 mostraron al mundo la tecnología 4K en un nuevo intento por empujar una estrategia que incluía, en ese entonces, su desarrollo en hardware y su brazo de entretenimiento con cine, TV, música y videojuegos.

Marcas como Xperia y VAIO trataron de competir en sectores de smartphones y cómputo, pero sucumbieron ante empresas que se acoplaron mejor a las condiciones del mercado como Samsung, LG, Apple, TLC, etc.

Aunque no es un evento de videojuegos, el CES de 2005 y 2006 fueron importantes para PlayStation pues Sony quiso repetir la hazaña del combo PS2 con soporte para DVD pero esta vez con un PS3 y la joven promesa del Blu-ray, aunque el resultado no fue el mismo.

El PS3 en el CES 2006

ENTÉRATE: Grand Theft Auto VI será el juego más realista de la franquicia: tendrá huracanes, más de 170 especies de animales y un mapa 2 veces más grande que el de GTA V

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente