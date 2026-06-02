A sólo unos cuantos días del comienzo del verano, PlayStation dio inicio con las presentaciones de esta temporada con el tradicional State of Play. Como se esperaba, el evento estuvo repleto de anuncios y uno de ellos fue el de la fecha de lanzamiento de Dune: Awakening para consolas.

En la celebración de Sony estuvieron invitadas también compañías externas que apoyarán al PlayStation 5 los siguientes meses, entre las cuales destacó Funcom, que aprovechó su espacio para ofrecer más detalles de Dune: Awakening.

Si eres fan de la saga, seguramente recuerdas que el título debutó hace 1 año en PC, pero la versión de consolas se haría esperar, pues la compañía no compartió fecha ni ventana de lanzamiento.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Dune: Awakening para consolas?

Afortunadamente, hoy se rompió el silencio al respecto y sabemos que el juego por fin llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el próximo 22 de septiembre.

Las buenas noticias no acaban ahí, puesto que con esta nueva versión se lanzará también el modo single-player, que estará disponible tanto en consolas como en PC.

Dune: Awakening llegará a consolas en septiembre de 2026 (imagen: Funcom)

El MMO de supervivencia de Funcom también recibirá más novedades y todo lo que ya está disponible en PC lo estará en consolas el día de lanzamiento. A continuación puedes ver el trailer de historia, que compartió Funcom y que deja ver lo que les espera a los fans en el mundo inhóspito de Arrakis.

¿Esperas el arribo de Dune: Awakening en consolas? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar nuestra cobertura completa del Summer Game Fest 2025 en esta página.

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