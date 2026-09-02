Aunque Mario Kart World ya ocupa el lugar principal dentro de la franquicia en Nintendo Switch 2, Mario Kart 8 Deluxe todavía tiene bastante gasolina para ofrecer. El título de 2017, uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos, acaba de recibir una actualización bastante importante.

La versión 4.0.0, disponible desde hace unas horas, agrega varias mejoras pensadas específicamente para Nintendo Switch 2. Entre ellas destaca una función que puede convertir cualquier reunión entre amigos en un caos considerable: partidas locales con hasta 8 jugadores.

Mario Kart 8 Deluxe ahora luce mejor y carga más rápido en Switch 2

La actualización añade compatibilidad con la pantalla de Nintendo Switch 2 y televisores de alta resolución. Gracias a ello, Mario Kart 8 Deluxe tiene imágenes más claras y nítidas en la nueva consola.

También se redujeron los tiempos de carga antes de comenzar carreras y batallas, una mejora sencilla, aunque bastante bienvenida cuando la intención es comenzar una partida rápidamente.

La gran novedad para el multijugador local es el soporte para 5 y hasta 8 jugadores. Cabe mencionar que la consola puede conectar 7 controles de Nintendo Switch, incluidos Joy-Con y controles Pro, pero para completar una partida con 8 jugadores será necesario contar con al menos un Joy-Con 2 o un Nintendo Switch 2 Pro Controller.

Así, la versión de Switch 2 permite reunir a un grupo todavía mayor frente a la pantalla. Aquí puedes ver el anuncio:

#MarioKart 8 Deluxe now has added features when played on Nintendo Switch 2!



Find out more about the free update here: https://t.co/w5D6CiTyge pic.twitter.com/CmpbimbA5I — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 2, 2026

CameraPlay llega y las carreras serán ligeramente más rápidas

Mario Kart 8 Deluxe también recibió compatibilidad con CameraPlay. Para utilizar esta función se necesita una cámara USB compatible.

Un punto importante es que la cámara puede activarse o desactivarse durante partidas multijugador de 2 a 4 jugadores y en el juego online. ¿Qué sucede cuando está activa? Podrás ver el rostro de los jugadores durante las carreras.

En partidas en línea, la función requiere participar en una sesión de GameChat y la imagen solamente la verán los participantes y no todos los usuarios de la partida.

Finalmente, quienes tengan Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass encontrarán la opción “96 carreras” dentro de las reglas de las carreras VS.

Con estas novedades, Mario Kart 8 Deluxe demuestra que todavía puede recibir mejoras importantes, incluso después de tantos años. Y considerando que Mario Kart World ya está en Switch 2, resulta curioso que Nintendo siga apostando por su veterano corredor.

¿Probarás las carreras de 8 jugadores en Nintendo Switch 2? ¿Qué otra mejora te gustaría ver en Mario Kart 8 Deluxe?Cuéntanos en los comentarios.

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