Lo que debes saber:

Nintendo lanzó la actualización 1.9.0 de Mario Kart World, que incorpora una cantidad importante de contenido nuevo para mejorar la experiencia de juego

8 pistas mejoradas ya están disponibles en diferentes modos, incluidos VS Race y el juego en línea

El modo Knockout Tour recibió 2 nuevos recorridos: Feather Rally y Lucky Cat Rally. Para desbloquearlos, es necesario haber participado previamente en el modo

Nintendo lanzó la actualización 1.9.0 de Mario Kart World, una descarga que incorpora contenido gratuito para ampliar las opciones de competencia en el juego de carreras de Nintendo Switch 2.

Entre las novedades destacan 8 versiones mejoradas de circuitos conocidos, 2 recorridos adicionales para el modo Knockout Tour y una característica que muchos jugadores agradecerán.

Mario Kart World recibe 8 pistas renovadas y 2 recorridos para Knockout Tour

Uno de los principales atractivos del parche es la incorporación de 8 circuitos que ahora pueden seleccionarse en VS Race, Contrarreloj y las carreras de los modos Online y Juego inalámbrico. Las pistas agregadas son las siguientes:

Mario Bros. Circuit 2

Desert Hills 2

Shy Guy Bazaar 2

Wario Stadium 2

Airship Fortress 2

DK Pass 2

Koopa Troopa Beach 2

Salty Salty Speedway 2

Por otra parte, Knockout Tour recibió 2 recorridos adicionales: Feather Rally y Lucky Cat Rally. Para seleccionarlos, será necesario haber participado previamente en alguno de los recorridos de este modo.

Otra novedad importante es la incorporación de Replay en el menú principal. Esta función guarda automáticamente las repeticiones de carreras y batallas para que los usuarios puedan volver a verlas cuando quieran. Si se supera la capacidad de almacenamiento, el juego eliminará las grabaciones más antiguas.

Un punto importante es que las repeticiones de versiones anteriores a la 1.9.0 no se conservarán, por lo que es necesario actualizar el juego.

Aquí puedes ver todas las novedades:

La actualización también mejora la experiencia de juego

El parche incluye varios ajustes adicionales. Por ejemplo, ahora caerá confeti durante las presentaciones de resultados de Grand Prix y Knockout Tour. También será posible conducir sobre los interruptores P para participar en misiones de Modo Libre durante las partidas en línea e inalámbricas, aunque esta opción no estará disponible en partidas para 2 jugadores ni en eventos.

Asimismo, se realizaron cambios en la distribución de objetos, algunos recorridos y las opciones para observar partidas como espectador. Un ejemplo es que ahora se mostrará el espacio de objetos durante las carreras, batallas y Knockout Tour.

Finalmente, Nintendo corrigió numerosos errores relacionados con saltos, colisiones, objetos y rutas. Entre ellos destaca un problema que provocaba que Bill Bala perdiera velocidad al utilizar ciertos atajos, así como fallas con las Plumas, los caparazones verdes y algunas interacciones del modo Modo Libre.

¿Qué pista te gustaría probar primero? ¿Crees que estas incorporaciones ayudarán a mantener la competencia interesante? Cuéntanos en los comentarios.

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