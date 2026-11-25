LO QUE DEBES SABER

CD Projekt RED trabaja activamente en el desarrollo de Cyberpunk 2, con el objetivo de ampliar su equipo de 200 a 320 desarrolladores para finales del próximo año

Aunque The Witcher 4 es actualmente la máxima prioridad de CDPR, la producción de Cyberpunk 2 avanza a buen ritmo y según lo previsto

CD Projekt RED no quiere quedar a la sombra de Grand Theft Auto 6, a pesar de la presión de los inversores y de las comparaciones con Rockstar Games

Grand Theft Auto 6 es el juego del momento, e incluso muchos ya lo consideran uno de los mejores títulos de la historia. Tras este lanzamiento histórico, es más evidente que nunca que el resto de la industria lo tendrá muy difícil para impresionar a los jugadores. A pesar de las comparaciones, CDPR no planea quedarse en la sombra de Rockstar Games y ya compartió novedades sobre el desarrollo de Cyberpunk 2.

La secuela del exitoso pero también controversial RPG de ciencia ficción se encuentra en plena producción, a pesar de que The Witcher 4 es la máxima prioridad en este momento para CD Projekt RED. Al respecto, el estudio polaco reveló nuevos detalles sobre el desarrollo de la secuela del título de 2020.

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El desarrollo de Cyberpunk 2 progresa a buen ritmo

Fue a finales de 2022 cuando CD Projekt RED confirmó oficialmente la secuela de Cyberpunk 2077, conocida por el momento bajo el nombre clave Project Orion. Ya pasaron muchos años desde entonces, y la mayoría de los detalles sobre las mecánicas y la historia permanecen como un misterio.

Aun así, sabemos que los desarrolladores mantienen el dedo en el renglón y que trabajan arduamente en el proyecto. El tema volvió a salir a colación durante la más reciente junta con los inversionistas, donde CDPR reveló cuáles son sus planes para Cyberpunk 2. Si bien los fans aún deberán ser pacientes, hay noticias alentadoras.

El estudio polaco confirmó durante la presentación de resultados financieros que el videojuego de ciencia ficción continúa con su producción, la cual avanza según el calendario previsto. Además, la compañía confirmó que el equipo está satisfecho con el estado actual del juego.

Lamentablemente, aún se desconoce la posible fecha de la revelación oficial de cara al público. Aun así, estas declaraciones dejan claro que el proyecto avanza bien detrás de bambalinas.

“Progresamos bien con Cyberpunk 2. Estamos satisfechos con el estado actual, pero aún es demasiado pronto para dar una fecha concreta y planificar cuándo comenzaremos la producción a gran escala”, comentó Karolina Gnaś, vicepresidenta de estrategia de relaciones de CDPR, en la junta con los inversionistas.

CD Projekt RED también reveló que tiene previsto ampliar su plantilla para reforzar el desarrollo de la nueva entrega de la franquicia. Actualmente, se estima que unos 200 desarrolladores trabajan en el ambicioso proyecto, y la meta es alcanzar los 320 empleados para finales del próximo año.

En forma de comparación, alrededor de 513 personas trabajan activamente en el desarrollo de The Witcher 4, que, según informes, su lanzamiento podría tener lugar hasta 2028. En total, la empresa europea cuenta con unos 1051 empleados, lo que supone un aumento con respecto a los 1045 que había en julio de este año.

CDPR confirma que ampliará su equipo para trabajar en Cyberpunk 2

El éxito de Grand Theft Auto 6 impone presión al equipo de The Witcher 4 y Cyberpunk 2

Se sabe muy poco sobre Cyberpunk 2, pero se espera que expanda el concepto de la entrega original. Mike Pondsmith, creador de la franquicia, dejó caer la posibilidad de que el juego se desarrolle en 2 ciudades: Night City y en una parodia exagerada de Chicago. De igual forma, se cree que fanáticos de la comunidad de modding están involucrados en la producción.

Sea como sea, algo es seguro: CD Projekt RED se enfrentará a las comparaciones con Rockstar Games. Tras el éxito de Grand Theft Auto 6, Igor Sarzyński, director de Cyberpunk 2, bromeó con cancelar el proyecto y afirmó que la excelente recepción del título de Take-Two Interactive deprimió al equipo de desarrollo.

“La depresión del desarrollo de juegos de mundo abierto inducida por GTA 6 es real. Es, probablemente, el mayor logro artístico de la historia dada su escala, densidad, coherencia y es un milagro tecnológico y creativo”, comentó el creativo.

Además, los inversionistas de CDPR contribuyen a esa presión. Durante la junta de resultados financieros, un accionista preguntó al equipo polaco cómo se comparará el próximo The Witcher 4 con GTA 6. Al respecto, Michał Nowakowski, codirector ejecutivo de CDPR, afirmó que la compañía está enfocada en sus propios proyectos.

Cyberpunk 2 y The Witcher 4 ya se enfrentan a las comparaciones con Grand Theft Auto 6

Pero cuéntanos, ¿te emociona la secuela de Cyberpunk 2077? ¿Crees que será mejor que Grand Theft Auto 6? Déjanos leerte en los comentarios.

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