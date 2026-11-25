LO QUE DEBES SABER

Rockstar Games eliminó la función de repetición de misiones en GTA 6 para realzar la importancia de las decisiones del jugador

El juego introduce un sistema de perfil criminal que condiciona la forma en que el mundo reacciona ante los protagonistas

La historia y las misiones de Grand Theft Auto 6 pueden variar considerablemente según las acciones del jugador

GTA 6 es uno de los juegos más importantes de la historia, y muchos afirman que es perfecto en todos los sentidos. Si bien la buena calidad es indiscutible, ciertas decisiones dividieron la opinión de los fans. Además, la ausencia de funciones de entregas previas molestó a ciertos jugadores.

Al respecto, uno de los altos mandos de Rockstar Games finalmente explicó por qué el estudio decidió eliminar una de las mejores características presentes en Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2. Si bien la justificación sabrá poco para muchos fans, tiene sentido al considerar el tipo de experiencia que ofrece el nuevo juego de la franquicia.

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Rockstar Games explica por qué eliminó la función de repetir misiones en Grand Theft Auto 6

Todos los juegos en 3D de la serie siempre se caracterizaron por su mapa enorme lleno de posibilidades. Si bien es fácil divertirse al simplemente recorrer el mundo abierto, también es cierto que las misiones son uno de los pilares de la experiencia. Las primeras entregas únicamente nos permitían vivir esos niveles una sola vez, pero eso cambió con GTA V.

En el juego de 2013, Rockstar Games implementó una función que permite repetir todas las misiones principales y secundarias, e incluso hay un sistema de medallas para medir nuestro desempeño. Red Dead Redemption 2 posee una mecánica similar, en la que es posible regresar a niveles anteriores para revivir momentos específicos de la campaña.

No obstante, GTA 6 carece de ese sistema. Eso significa que los jugadores deben reiniciar el juego desde el principio para volver a una misión anterior, o aprovechar el sistema de archivos de guardado para crear puntos de control en momentos estratégicos.

La ausencia de una función que permita repetir misiones causó polémica entre los fanáticos, sobre todo al considerar que Grand Theft Auto 6 tiene algunos niveles más espectaculares y memorables de toda la franquicia. Un desarrollador reveló el motivo por el que el equipo optó por eliminar esa característica de GTA V y Red Dead Redemption 2.

En una entrevista reciente con el medio Kotaku, Scott Butchard, director sénior de diseño de Rockstar Games, argumentó que esa función “no encajaba” con la historia. Según explica, permitir a los jugadores regresar a misiones anteriores le restaría importancia a la toma de decisiones y podría sentirse fuera de lugar.

El creativo de Rockstar Games hace hincapié en que ese sistema brilla por su ausencia en la versión actual de Grand Theft Auto 6, aunque no habló sobre la posibilidad de implementarla en una fecha posterior mediante una actualización.

“Sin duda, consideramos la posibilidad de repetir misiones al principio del desarrollo, pero actualmente no la ofrecemos. A medida que el juego avanzaba, parecía que no encajaba con la historia que intentábamos contar y resultaba un tanto extraño y desconectado. El hecho de estar fuera del juego, por así decirlo, y repetir misiones, restaba importancia a las decisiones que habías tomado”, argumentó Scott Butchard.

A diferencia de Grand Theft Auto 5, en GTA 6 es imposible repetir las misiones de la campaña principal

Rockstar Games revela por qué Grand Theft Auto 6 recompensa la empatía

Hasta cierto punto, es entendible por qué los desarrolladores optaron por desechar ese sistema. A diferencia de GTA V, la historia y las misiones de Grand Theft Auto 6 pueden variar de una forma considerable en función de las decisiones que se toman en determinados momentos.

Sin entrar demasiado en detalles, cabe la posibilidad de que ciertos personajes sobrevivan hasta el final si se toman algunas decisiones. Además, la relación entre Lucía Caminos y Jason Duval se desenvuelve diferente según el comportamiento del jugador. Hay muchas posibilidades, pues incluso existen opciones de diálogos y cinemáticas que sólo aparecen en determinados contextos.

Así pues, es fácil asumir que implementar un sistema de repetición de misiones en GTA 6 sería más complicado que en Grand Theft Auto 5 e incluso Red Dead Redemption 2. También hay que considerar que la nueva entrega implementa un sistema de “perfil criminal”, que cambia la forma en que el mundo reacciona ante los personajes principales.

En otra entrevista con el medio Eurogamer, Rob Nelson, cofundador de Rockstar Games, comentó que esa mecánica recompensa la empatía porque “ser un semidiós que arrasa con el mundo” sólo es divertido durante un tiempo.

“Surgió de forma natural la idea de que ofreciéramos a los jugadores opciones para interactuar con el mundo más allá de la violencia, más allá de simplemente ‘apuntar con un arma’, porque es divertido (…) Pero aún puedes desatar tu furia y básicamente destrozar tu perfil criminal hasta que se rompa, y entonces entras en un estado irredimible”.

El perfil criminal es una de las nuevas mecánicas más controversiales de Grand Theft Auto 6

Pero cuéntanos, ¿te hubiera gustado tener la función de repetir misiones? ¿Te gusta el sistema de perfil criminal? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2