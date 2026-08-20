Marvel’s Wolverine lleva en el horno por mucho tiempo, pues la primera vez que supimos de él fue en aquel lejano 2021. Tras años de silencio, el título finalmente reapareció y su lanzamiento está más cerca que nunca; sin embargo, y en la previa a su debut, la conversación es más intensa que nunca.

En particular, los últimos avances dividieron las opiniones de la comunidad por diversas cuestiones: desde el diseño más lineal de las misiones hasta el aspecto visual de algunos personajes. Sea como sea, el director Mike Daly no está particularmente preocupado por las críticas negativas que circulan por Internet.

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Las polémicas de Marvel’s Wolverine

Durante las últimas semanas, el más reciente videojuego de Insomniac Games dejó ver gran parte de sus mecánicas jugables y brindó un vistazo muy extenso de su narrativa a través de avances oficiales y previos con la prensa. Aunque el entusiasmo es palpable, la reacción de la comunidad fue bastante mixta.

Muchos fanáticos criticaron clips que muestran secciones muy lineales de Marvel’s Wolverine en las que Logan sólo debe avanzar, sin mucha participación del jugador. Los detractores señalan que el título se siente como un “pelijuego” que puede completarse con una mano, aunque eso claramente es una exageración.

También hubo quejas en torno a la batalla contra el Centinela gigante, y un sector de la comunidad arremetió contra el diseño de Mystique y otros personajes del próximo exclusivo de PS5. Ciertamente, es el tipo de reacción negativa que ningún estudio quiere recibir.

Por si fuese poco, Marvel’s Wolverine se vio envuelto de forma indirecta en toda la polémica que gira en torno a la inminente desaparición del formato físico. Si bien el juego de PlayStation 5 tendrá un lanzamiento en disco y será completamente jugable de inicio a fin sin descargar algún parche, los jugadores llenan todos los avances oficiales con críticas y comentarios sobre el tema.

Hace algunos días, James Stevenson, director de comunicación y marketing en Insomniac Games, habló públicamente de las críticas negativas de los fans. En su publicación, señaló que el algoritmo de las redes sociales amplifica y premia la negatividad.

“Es un ataque implacable que no creo que sea bueno para la salud mental de nadie ni representativo”, comentó Stevenson en aquel momento.

Marvel's Wolverine recibió muchas críticas negativas por ser un juego lineal

Director de Marvel’s Wolverine está “bastante acostumbrado” a las críticas de los fans

Durante una entrevista con el medio The Gamer, Mike Daly, director de Marvel’s Wolverine, abordó una vez más las críticas negativas que giran alrededor de su próximo proyecto. En la charla, confesó que ya está familiarizado con las quejas de los fans.

El creativo señala que el equipo ya está “bastante acostumbrado” a las críticas, y reconoce que es un “buen problema” cuando la base de jugadores es muy apasionada. El desarrollador puso como ejemplo a los 3 títulos de la serie Marvel’s Spider-Man, que también fueron objeto de polémica en su momento.

Los videojuegos del Hombre Araña recibieron críticas por el diseño de algunos personajes, las misiones de sigilo de Mary Jane y algunas decisiones narrativas. Mike Daly remarca que Insomniac Games puede crear un “gran juego que sea del agrado de mucha gente”, pero que aun así siempre habrá quienes “encuentren cosas para quejarse”.

“Me quedo tranquilo al saber que nuestro objetivo con el juego no era necesariamente lograr aquello de lo que la gente se queja. Nuestra meta era centrarnos por completo en crear el mejor juego posible para el personaje.

Director de Marvel's Wolverine no está preocupado por las polémicas

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta polémica? ¿Crees que las críticas están justificadas? Déjanos leerte en los comentarios.

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