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Marvel's Wolverine
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Título protagonizado por Logan que llegará en 2024 como exclusiva para PS5. Ficha bajo actualización conforme se liberen mayores detalles.
DETALLES
- Desarrollador:insomniac games
- Publisher:Sony Interactive Entertainment
- Género:Acción, Hack and slash
- Fecha de Lanzamiento:31/Diciembre/2023
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