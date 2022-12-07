Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine

Disponible en:
Playstation 5

Título protagonizado por Logan que llegará en 2024 como exclusiva para PS5. Ficha bajo actualización conforme se liberen mayores detalles.

DETALLES

  • Desarrollador:insomniac games
  • Publisher:Sony Interactive Entertainment
  • Género:Acción, Hack and slash
  • Fecha de Lanzamiento:31/Diciembre/2023

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