LO QUE DEBES SABER:

Xbox Network tiene problemas operativos que impiden a los usuarios canjear sus códigos de descarga digital de Grand Theft Auto VI

Las primeras copias físicas de Grand Theft Auto VI para Xbox incluyen códigos de descarga digital en lugar de discos

Microsoft está al tanto del problema y asegura que los códigos del juego no están en riesgo.

Las interrupciones en el funcionamiento de Xbox Network están relacionadas con un fallo masivo de los servicios de Microsoft

Sony y Microsoft recomendaron previamente a los usuarios precargar el juego para evitar una posible saturación de los servidores

¿La peor pesadilla? Reportes recientes revelan una caída en las operaciones de XBOX Network y aunque eso es un problema en sí mismo, en estos días representa otra dificultad, una que tiene en pánico a los jugadores: no pueden canjear sus códigos de Grand Theft Auto VI.

Por si no lo sabes, la efectividad de los procesos de logística logró que algunos jugadores tuvieran su copia “física” antes del 19 de noviembre. Publicaciones en redes sociales y foros muestran la caja y lo que incluye en su interior que, como se anticipó, no es un disco, sino un código de descarga digital.

Extrañamente, las primera copias en el mercado son las de XBOX y obviamente los fans fueron de inmediato a reclamar su juego en la plataforma digital, pero encontraron una desagradable sorpresa.

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XBOX se cayó y los jugadores con copia física de GTA 6 no pueden canjear sus códigos

El deseo de los jugadores por jugar GTA 6 es inmenso y por supuesto que en cuanto recibieron sus copias físicas trataron de reclamarlas de inmediato en las plataformas digitales.

Sin embargo, en el caso de XBOX hay malas noticias pues usuarios informaron hace unos momentos que no pudieron canjear los códigos que vienen en las cajas de la edición física.

¿La razón? La plataforma digital de XBOX tiene problemas en este momento. De acuerdo con información del sitio Downdetector, XBOX Network tiene problemas de forma intermitente desde la media noche y se presentaron de nueva cuenta hace unos momentos.

La plataforma digital de gaming de Microsoft no permite descargar juegos, realizar operaciones en su tienda, iniciar sesión y otros problemas. En este caso, la única opción es esperar a que el sistema se restablezca y sea funcional de nueva cuenta.

Actualmente, se reporta que distintos servicios de Microsoft presentan fallas a nivel mundial.

En cuanto a los códigos de GTA 6, los jugadores reportan que al ingresar la clave completa, el sistema marca error y se sugiere al usuario intentarlo más tarde. De acuerdo con el mensaje de Microsoft, tienen conocimiento del problema y las copias del juego de Rockstar Games no están en peligro.

XBOX Network tiene problemas y están afectando a GTA 6

Compañías anticipan dificultades para descargar GTA 6 y hacen esta sugerencia a los jugadores

Aunque las fallas en XBOX Network y otras plataformas digitales son algo normal, podrían acentuarse en estos días debido al lanzamiento del juego de Rockstar Games.

Hace unos días, Sony y Microsoft sugirieron a los usuarios realizar la precarga de GTA 6, la cual está disponible desde el pasado 10 de noviembre para evitar contratiempos.

Ambas compañías esperan saturación en sus servidores dada la cantidad de jugadores que descargarán el juego conforme se acerca la fecha de lanzamiento. Lo mismo aplica para las copias físicas, de ahí que PlayStation y XBOX pidieron a los jugadores que canjearan sus códigos cuanto antes.

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