LO QUE DEBES SABER:

Microsoft está experimentando una caída global que afecta servicios como Copilot, Outlook, Teams, OneDrive, Azure y XBOX

Los usuarios no pueden acceder a sus cuentas de correo electrónico, realizar reuniones en línea, subir o descargar archivos, ni utilizar servicios en la nube y funciones de inteligencia artificial

Microsoft atribuye la caída a una sobrecarga de los sistemas en distintas regiones y descarta que se trate de un ciberataque, pese a los rumores que circulan en internet

Se recomienda a los usuarios esperar o recurrir temporalmente a aplicaciones y servicios alternativos

Si eres usuario de los servicios de Microsoft y estás en pánico porque ninguno funciona, sobre todo si estás en horario laboral, no te preocupes, no es tu culpa ni se trata de un problema en tu equipo.

Hace unos momentos, se reportó una falla masiva en los servicios digitales de la compañía norteamericana, lo cual impide entrar en las cuentas de correo, celebrar reuniones en línea, subir o descargar archivos, usar la nube, la IA y más.

La situación es complicada, pero ya se trabaja para resolver los problemas y a continuación te decimos de qué se trata.

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Los servicios de Microsoft fallan a nivel mundial: usuarios reportan problemas con Copilot, Outlook, Teams, OneDrive, Azure y XBOX

La falla de las plataformas y servicios digitales de las grandes compañías puede volverse un caos en cuestión de minutos y eso es lo que sucede en este momento con la oferta de productos digitales de Microsoft.

Hace unos momentos, usuarios en distintas partes del mundo reportaron problemas en servicios como Copilot, Outlook, Teams, OneDrive, Azure y XBOX. Sin embargo, con el paso de los minutos la situación se agravó y hoy es un hecho: hay una falla masiva de Microsoft a nivel mundial.

De acuerdo con el sitio Downdetector, en este momento hay fallas en Microsoft 365, Outlook, Azure, Teams, OneDrive, XBOX y demás servicios de la compañía norteamericana.

Los usuarios no pueden iniciar sesión, checar sus correos electrónicos, subir o bajar archivos digitales, hacer videollamadas, usar la nube e incluso usar Copilot, la famosa herramienta IA.

Los problemas también afectan a XBOX Network, pues se reporta que jugadores con copias de GTA 6 no pueden canjear los códigos de descarga que vienen en la edición física.

Microsoft presenta una falla masiva de sus servicios a nivel mundial

¿Qué hacer? Microsoft responde ante la caída de sus servicios en todo el mundo

En medio del caos por la falla masiva de los servicios de Microsoft a nivel mundial, la compañía respondió con un avance sobre la situación.

De acuerdo con la empresa, en este momento experimentan una sobrecarga en sus sistemas en varias regiones del mundo. No mencionaron algo relacionado con un ciberataque pese a los rumores en redes sociales y foros de Internet.

La empresa informó que actualmente están en proceso de reinicio de servidores y redirigen el tráfico de sus servicios mientras se arreglan las fallas. Es por eso que los usuarios experimentan de distintas formas la caída según el servicio en que se encuentren.

Dicho esto, lo único que debes hacer es esperar o usar otro tipo de aplicaciones y servicios como medida de emergencia. No es necesario que revises el estado de tu equipo o conexión a Internet. Es problema de Microsoft, no tuyo.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

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