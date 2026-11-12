LO QUE DEBES SABER

Dragon Ball Super: Beerus se estrenó el 12 de noviembre con doblaje al español latino, y conserva al elenco original

El primer capítulo confirma que hubo redoblaje en algunas escenas en las que aparece Goku, interpretado otra vez por Mario Castañeda

Los nuevos episodios del anime de Toei Animation, con doblaje latino, se estrenarán cada jueves en Crunchyroll

Dragon Ball Super: Beerus es uno de los grandes animes de la temporada, y al instante logró escalar hasta la cima en las listas de popularidad. Los fanáticos de Latinoamérica tendrán otro pretexto para ver la serie otra vez desde el inicio, pues ya se estrenó la versión con doblaje latino en una popular plataforma de streaming.

La buena noticia es que una vez más se respetó al elenco original, por lo que podremos escuchar a Mario Castañeda y al resto de los actores de nuestra infancia. Pero sin duda, la verdadera sorpresa es que se confirmó que hubo redoblaje, al menos parcialmente. Y sí, los fanáticos están felices con los cambios sutiles pero significativos.

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Dragon Ball Super: Beerus tiene nuevo doblaje al español latino

Fue a principios de este mes cuando Toei Animation confirmó mediante un comunicado de prensa que el remake del popular anime de 2015 estrenará su versión al español latinoamericano el 12 de noviembre de 2026. El anuncio generó mucho entusiasmo, pero también dudas.

La revelación inicial confirmó que Mario Castañeda, José Luis Orozco, Arturo Castañeda y René García volverían con sus respectivos personajes, y el primer adelanto oficial también permitió escuchar a otros actores que forman parte del reparto; sin embargo, ese mismo avance parecía dar a entender que Dragon Ball Super: Beerus reutilizará el doblaje antiguo.

Tal como se prometió hace un par de días, el primer episodio de la serie animada ya está disponible con voces al español latino a través de Crunchyroll. Dicha plataforma de streaming tendrá la exclusiva, y todo indica que ni HBO Max ni Netflix recibirán la versión localizada a nuestro idioma.

La comunidad actuó rápido, y de inmediato se puso a comprar los audios para saber si hubo redoblaje o si se recicló el trabajo de audio que se realizó para el anime de 2015. Los fanáticos llegaron a una conclusión sorprendente: el remake sí recicla gran parte del material original, pero también añade nuevos retakes para algunos diálogos.

Los fanáticos notaron algunas diferencias en el doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus con respecto al show de hace una década. La primera ocurre en la escena en la que Goku salva a Goten de caer con el tractor, momento en el que le explica a su hijo que debe entrenar para volverse más fuerte.

Otro momento ocurre poco antes, cuando el protagonista se emociona porque llegó la hora de la comida. En ambas escenas, Goku, quien una vez más tiene la voz de Mario Castañeda, sueña más sereno y menos agudo. Los fans concuerdan en que la nueva versión es menos infantil, lo que está en sintonía con el tono más serio del remake.

Mario Castañeda, actor de Goku, participa en el redoblaje de Dragon Ball Super: Beerus con nuevos diálogos

Dragon Ball Super: Beerus recibe elogios por su nuevo doblaje

Por último, la secuencia en la que Goku le pide permiso a Milk para entrenar con Kaiosama también presenta un nuevo diálogo. Parece que, al menos por ahora, las únicas escenas que tuvieron redoblaje son las que participó Mario Castañeda. El resto del capítulo se mantuvo igual.

En redes sociales, los fanáticos elogiaron el cambio sutil en la interpretación del personaje principal. Las personas afirman que Goku suena mucho más maduro en las pocas escenas de Dragon Ball Super: Beerus que tienen redoblaje, contrario a como se escuchaba en la serie original de Toei Animation.

“Tendremos diálogos completamente nuevos para encajar mejor con el enfoque más serio de Dragon Ball Super: Beerus. Me gusta, es la mejor decisión sabiendo el contexto. Esperemos ver cómo continúan desarrollándolo; en general, empezamos bien”, dijo una popular cuenta de fans en X.

La serie estrenará nuevos capítulos con doblaje latino cada jueves a través de Crunchyroll. Además, los fans de Estados Unidos y Brasil deben saber que el anime también ya tiene voces al inglés y portugués.

A inicios de esta semana, Sean Schemmel, actor estadounidense que interpreta a Goku, confirmó que el show reutiliza audios del anime original y también presenta nuevo material. Además, los directores Daman Mills y Jonathan Rigg confesaron que están a cargo del nuevo doblaje en inglés.

Hasta el momento, ni Eduardo Garza ni Mario Castañeda se han pronunciado sobre el doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus que ya está disponible para México y el resto de Latinoamérica.

Dragon Ball Super: Beerus presena un nuevo doblaje latino para México y LATAM

El anima ya supera las 2.2 millones de visualizaciones en Netflix, aunque un nuevo informe revela que es menos popular que otro anime de acción en Crunchyroll.

Las escenas regrabadas en dragon ball super beerus en Español latino capitulo 1 pic.twitter.com/p8S1gsdF7O — Cubi (@cubi2837) November 12, 2026

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las escenas que tienen redoblaje? ¿Prefieres esta nueva versión o te gusta más la anterior? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Dragon Ball Super si visitas esta página.

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