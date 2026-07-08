Los despidos masivos en XBOX ya son tema en la política de Estados Unidos. El senador Bernie Sanders arremetió contra Microsoft tras dejar sin empleo a miles de trabajadores.

El representante independiente fue más allá de las razones que expuso Asha Sharma en su comunicado y expuso la contradicción de una empresa multimillonaria que recibió beneficios fiscales en la administración de Donald Trump y eso no fue suficiente para evitar los despidos.

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Bernie Sanders arremete contra Microsoft

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, el senador de Vermont, Bernie Sanders, criticó a Microsoft por la reciente ola de despidos que afectó a más de 3000 trabajadores y también lanzó un dardo al gobierno de EUA.

Al respecto, el representante mencionó que Microsoft es una de las empresas que recibió rebajas en su carga fiscal por parte de Donald Trump.

La empresa dueña de XBOX obtuvo un beneficio fiscal de $12.5 mil millones de dólares el año pasado, supuestamente, para ayudar a la creación y mantención de empleos.

Sin embargo, la realidad actual de la división de juegos de Microsoft mostró que no hay beneficio que sirva si no se cumplen las expectativas internas y de los inversionistas:

"El año pasado, Microsoft obtuvo $101 mil millones de dólares en ganancias, recibió una rebaja fiscal de $12.5 mil millones de dólares de Trump y pagó a su director general $96 millones de dólares.

Este año, está subiendo el precio de XBOX en $150 dólares y eliminando 3200 empleos.

Por favor, no me digan que las rebajas fiscales corporativas crean empleos. Nunca se filtran hacia abajo."

Last year, Microsoft made $101 billion in profits, got a $12.5 billion tax break from Trump & paid its CEO $96 million.



This year, it’s raising the price of an Xbox by $150 & eliminating 3,200 jobs.



Please don’t tell me corporate tax breaks create jobs. It never trickles down. — Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) July 6, 2026

¿Por qué XBOX despidió a miles de trabajadores?

Ayer, Asha Sharma, jefa del negocio de videojuegos de Microsoft, compartió un comunicado en el que informó sobre el despido de más de 3200 trabajadores, la mayoría de ellos relacionados con XBOX.

De acuerdo con la ejecutiva, el estado del negocio de gaming de la empresa es muy malo por lo que se necesita un reseteo en todo sentido.

La compañía despidió a miles de trabajadores y también puso a la venta estudios como Undead Labs, Ninja Theory, Double Fine y Compulsion Games, quienes están a la espera de un postor para seguir con sus proyectos y evitar el cierre.

Las prioridades de XBOX en este momento parecen estar únicamente en lo financiero, pues un ex trabajador de id Software reveló que despidieron al 50% de los trabajadores del estudio de DOOM, incluyendo el área técnica. Al respecto, el programador aseguró que lo que lograron con id Tech es el mejor motor para FPS de la industria, pero señaló que para los directivos eso es inútil.

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