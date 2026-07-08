La era digital tiene cosas geniales y los dispositivos electrónicos son parte ello. Sin embargo, no son eternos, la tecnología avanza y esto significa dejar atrás el soporte en software, hardware y redes, aunque afecte a millones de personas.

Esto es lo que podría suceder en México en los próximos años pues las compañías de telefonía celular se preparan para favorecer el desarrollo y crecimiento de redes 4G y 5G en el país, aunque esto significa prescindir de las redes antiguas como 3G y 2G.

El problema no es el avance tecnológico, sino las afectaciones que habrá para millones de usuarios, en especial en un país de contrastes.

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El plan a favor de las redes 5G que podría afectar a millones de mexicanos

De acuerdo con un reporte de Expansión, las compañías de telecomunicaciones ya planean un apagón de las redes 3G y 2G en México con miras a favorecer las redes 5G para 2030.

Al respecto, se cita una proyección de Ericsson en la que señala que para 2030, 62% de las redes de telefonía celular en México serán 5G. 21% seguirán con la tecnología 4G, mientras que 17% operarían con 3G. En este caso hipotético, se plantearía el apagón de la red 2G. Se estima que 2% de los usuarios de celular cuentan con esta tecnología de comunicación en sus equipos.

Más allá de la proyección, está la realidad de los datos y el reporte señala que Telcel mantiene más del 29% de la cobertura en redes 2G en territorio mexicano, mientras que hace lo propio con 96.2% para las redes 3G.

Al final, se trata de las condiciones particulares del mercado mexicano y los usuarios de celular en el país, pues no todos tienen los medios económicos o el interés para comprar un teléfono actual.

Más de 20 millones de usuarios de telefonía celular podrían verse afectados

¿Cuántos mexicanos serían afectados si hay un apagón de redes 2G y 3G?

Un posible apagón de redes 2G y 3G en México no es tema menor pues afectaría a millones de usuarios en todo el país.

Aunque la eliminación de ambas redes es una tendencia mundial pues el mercado y los usuarios se mueven hacia la tecnología 5G, hay detalles específicos a considerar en cada país.

En el caso de México, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reveló que para el tercer trimestre de 2025 había 144.6 millones de líneas de celular activas en México.

Si consideramos que hay casos en que un usuario tiene más de una línea, se estima que hay entre 100 y 110 millones de usuarios de telefonía celular en el país.

Al comparar con el informe de Ericsson, donde 17% de usuarios seguirán con tecnología 3G y 2% con 2G, hablamos de que un apagón afectaría a 20.9 millones de usuarios.

En este caso, si el soporte termina los usuarios tendrían que comprar un nuevo equipo. En el escenario más conservador y accesible, un celular que cuesta $3000 pesos, un trabajador que gana el salario mínimo necesita 9.5 días de trabajo para comprar un nuevo teléfono.

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