Asha Sharma tomó las riendas de XBOX solo para descubrir que la marca es un desastre operativo y financiero. Esto llevó a tomas de decisiones polémicas y recientemente a que lanzara una crítica sobre las acciones que tomó Phil Spencer.

La jefa de XBOX considera que, en los últimos años, la marca perdió el enfoque y puso su atención en distintas opciones.

Al final, ninguna dio los resultados esperados y es por eso que, en su administración, establecerán una base que será el reinicio de todo el negocio de gaming.

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Asha Sharma lanza indirecta a Phil Spencer

En una entrevista reciente con Fortune, Asha Sharma, jefa de XBOX, habló sobre la reciente toma de decisiones en el negocio de videojuegos de Microsoft. Actualmente, lidera un plan de 100 días con acciones radicales que buscan reparar el daño financiero que sufrió la marca.

Al respecto, la ejecutiva señaló la razón por la que XBOX se encuentra en tan mal estado:

“Para crecer, hicimos un montón de apuestas y al hacerlo, no nos centramos inherentemente en el negocio principal. La medida número uno de esa estrategia es qué se invirtieron muchos recursos, y simplemente nos dispersamos demasiado".

Cabe recordar que, bajo el mando de Phil Spencer, XBOX puso en marcha la compra indiscriminada de estudios y editores; lanzó XBOX Game Pass; un servicio de juego en la nube; XBOX en PC; lanzamientos multiplataforma y más.

¿Cuál es el plan de la jefa de XBOX?

A diferencia de lo que sucedió con Phil Spencer, Asha Sharma quiere que la marca XBOX gane posiciones en el mercado y, desde su perspectiva, esto solo será posible si se pone en el centro la plataforma de juego.

La ejecutiva quiere que la siguiente consola de Microsoft, Project Helix, sea el centro de la estrategia. Es por eso que anunció cambios en su estrategia de juegos exclusivos y multiplataforma.

También se esperan cambios importantes en XBOX Game Pass para que sea un complemento y no un pilar de la nueva era de la marca.

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