Han pasado muchos años desde que la saga METRO presentó un trailer espectacular en un evento de XBOX, mismos en los que su nuevo proyecto ha estado en desarrollo.

Hoy, durante el evento de Microsoft, 4A Games mostró el avance de la nueva entrega que, dicho sea de paso, se desarrolla con las dificultades de la guerra entre Rusia y Ucrania.

METRO 2039 luce en el XBOX Games Showcase con un avance espectacular

Durante el XBOX Games Showcase, 4A Games y Deep Silver presentaron el primer avance con jugabilidad de METRO 2039, la nueva entrega de la reconocida saga de acción y supervivencia ambientada bajo las ruinas de Moscú.

El avance ofrece casi 3 minutos de acción y deja ver varios de los elementos clásicos de la franquicia, incluyendo exploración en túneles claustrofóbicos, combate sigiloso y supervivencia con recursos limitados.

¿Quién es el nuevo antagonista de METRO 2039?

4A Games presentó a Hunter, que ahora aparece como el nuevo Führer del Metro y es líder de un régimen autoritario que controla a la población mediante propaganda y mentiras.

La historia seguirá a “The Stranger”, un protagonista consumido por el odio y decidido a enfrentar a Hunter, quien alguna vez fue considerado una leyenda dentro de la Orden Espartana.

Según se muestra en el tráiler, el Metro atraviesa una etapa oscura donde la organización que antes protegía a los sobrevivientes prácticamente ha desaparecido.

Además del enfoque narrativo, el gameplay deja ver nuevas herramientas para el combate. Entre ellas destaca el Shatun, una nueva arma orientada al sigilo, así como equipo especializado para irrupciones y enfrentamientos más agresivos.

Todo esto se combina con la tradicional mezcla de exploración en la superficie y tensión constante dentro de los túneles, uno de los sellos más reconocibles de la franquicia METRO.

METRO 2039 llegará en febrero de 2027 a Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC a través de Steam y Epic Games Store.

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