Estamos en la mejor temporada para ser fanáticos del balompié, pues la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 se encuentra en su punto álgido con los cuartos de final a la vuelta de la esquina. Mientras la fiebre deportiva continúa, la comunidad descubrió una extraña maldición que, al parecer, perjudicó a México y otros países durante las últimas fases del torneo.

La protagonista de esta historia es la VTuber conocida como Essie, quien realiza transmisiones en vivo bajo su nombre de usuario essie_ch. Recientemente, los aficionados descubrieron un curioso patrón: todos los equipos a los que la influencer mostró su apoyo, perdieron inmediatamente después y quedaron fuera de la competencia.

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La maldición de la VTuber que provocó la derrota de México y más países en el mundial

essie_ch suele realizar streams y publicar videos en los que platica con sus fanáticos y muestra su estilo de vida. Actualmente posee más de 10,000 seguidores en Twitch y casi 20,000 suscriptores en YouTube, así que estamos ante una creadora de contenido emergente que aún tiene una larga trayectoria por delante.

Dicho esto, la VTuber se hizo famosa fuera de su círculo habitual en los días recientes después de que los usuarios del Internet le achacaran la derrota de múltiples equipos que participaron en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, incluida, tristemente, la Selección Mexicana.

Lo que pasa es que cada equipo al que Essie mostró su apoyo quedó eliminado del torneo de futbol más importante del mundo.

La racha negativa comenzó con Brasil, que perdió 2-1 contra Noruega el pasado 5 de julio de 2026. Ese mismo día, la influencer quería que México fuera el triunfador, pero nuestro país fue derrotado por Inglaterra con un marcador final de 3-2.

La maldición no se detuvo, pues la VTuber también apoyó a Portugal, que fue eliminado 1-0 en contra de España a inicios de esta semana. Lo mismo sucedió con Estados Unidos, que se despidió de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 después de su vergonzoso despliegue deportivo en contra de Bélgica, que ganó 4-1.

Todos los equipos a los que la VTuber Essie ha apoyado quedaron eliminados de la Copa del Mundo 2026, incluidos México y Estados Unidos

Argentina le ganó a Egipto gracias a Essie

Por supuesto, todo lo anterior podría ser una simple y divertida coincidencia. E incluso la influencer con avatar de estilo anime se tomó la situación con humor, pues reconoció la existencia de la “maldición”. Pero lo más extraño se vivió el pasado 7 de julio en el partido de Argentina vs. Egipto.

La VTuber Essie animó al equipo liderado por Messi, y en ese momento Argentina perdía 2-0 gracias a los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico. Cuando parecía que el equipo sudamericano quedaría fuera de los cuartos de final, Essie cambió de bando y empezó a apoyar al conjunto egipcio.

“No quiero afectar a Egipto, pero ahora deseo que ganen. Mi corazón puro revertirá la maldición”, comentó la creadora de contenido. Poco después, Cristian Romero marcó el primer gol para Argentina en el minuto 79, seguido de las anotaciones de Messi en el 83 y de Enzo Fernández en el tiempo complementario.

El resultado final fue 3-2, a favor de Argentina. Efectivamente, el equipo africano perdió el rumbo del partido y quedó eliminado en la fase de octavos de final del Mundial 2026 tan pronto la VTuber cambió de bando.

Y sí, la misma historia se repitió poco después en el enfrentamiento entre Colombia y Suiza. La influencer apoyó al equipo sudamericano, pero éste perdió ante el conjunto europeo en la tanda de penales. Con este historial, los aficionados del futbol le piden que deje de animar a cualquier equipo.

essie_ch aún no revela si planea apoyar a otros países por lo que resta del torneo, pero hoy, 8 de julio de 2026, planea publicar un video en su canal de YouTube en el que ofrecerá disculpas por afectar a los equipos que animó en días recientes. Mientras tanto, decenas de fanáticos empezaron a subir memes y fanarts de la VTuber.

Después de qe la Vtuber Essie cambió de bando y empezó a animar a Egipto, Argentina remontó y ganó el partido

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta curiosa maldición? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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