Las malas noticias continúan tras los despidos de XBOX y uno de los estudios más importantes de la marca, id Software estaría en grave peligro.

Aunque se sabe que el equipo responsable de DOOM y Quake fue impactado por el recorte de personal, la situación sería más grave de lo que se piensa y habría serio peligro.

Nuevos reportes aseguran que la mayor parte de los trabajadores del estudio fueron despedidos y con su tamaño actual, el equipo solo tendría trabajo como soporte para otros proyectos.

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Microsoft y XBOX arrasaron con la mayoría de id Software

De acuerdo con reportes de VGC y GamesBeat, la reciente ola de despidos en XBOX dejó sin trabajo a 136 empleados de id Software.

Según un informe del grupo sindical Communication Workers of America, el estudio de DOOM contaba con 185 empleados por lo que tras el recorte habrían quedado solo 49 trabajadores.

Al respecto, Derek Best, artista de efectos visuales de id Software que se quedó sin trabajo, publicó:

“Colectivamente, décadas de conocimiento fueron borradas del estudio. El equipo de VFX fue eliminado, no queda un solo artista, líder, ni productor. El programador del motor responsable de las enormes mejoras de VFX (como todo el trabajo de editor de partículas) también fue despedido.

Todos los desarrolladores que tenían conocimientos de Houdini para modelado procedural o animaciones en caché fueron eliminados, así que todo el trabajo de DOOM: The Dark Ages en ese programa se ha desperdiciado sin nadie que lo continúe.

Buen trabajo, Microsoft. Nada dice éxito empresarial como arrasar a un equipo y relegarlo a ser estudio de apoyo mientras también se lanzan enormes logros tecnológicos“.

Gamesbeat: id Software was pitching and toying with various projects, including a new Perfect Dark, a John Wick style original game codenamed 'Fury', and a co-op DOOM before Xbox cuts hit the studio



One former dev says the studio has been "nuked into the dirt" and "relegated to… pic.twitter.com/eGs6AReAUr — Shinobi602 (@shinobi602) July 8, 2026

Desarrollador asegura que muchos trabajadores trabajaron sin cobrar horas extra para lanzar el DLC de DOOM: The Dark Ages

Por si no fuera suficiente escándalo para Microsoft y XBOX, Todd Boyce, también artista de efectos especiales, reveló que los trabajadores de id Software pasaron largas jornadas para lograr el lanzamiento del DLC DOOM: The Dark Ages - Revelations.

Al respecto, el creativo señaló:

“Así es como se ve la locura y la despreciable codicia corporativa. Qué total desprecio por la gente que pasó meses trabajando horas extra sin cobrar para hacer el DLC, y por un motor que ha sido consistentemente el estándar de la industria en rendimiento.

Es bastante insultante cómo se hizo, cuándo se hizo y lo que hará a la marca id y a quienes aún están empleados (por ahora)“.

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