Hay películas que nos regresan a nuestra infancia con una historia que nos sigue encantando y una de ellas es Mi vecino Totoro.

Lo mejor de todo es que el clásico de Studio Ghibli regresará a los cines de México para que una nueva generación pueda conocerlo y, de paso, quienes crecieron con él tengan una buena excusa para volver a verlo en pantalla grande.

La espera por el estreno será breve y te recomendamos seguir leyendo para conocer cuándo la podrás disfrutar.

¿De qué trata Mi vecino Totoro?

La película sigue a Satsuki y Mei, 2 hermanas que se mudan con su padre a una casa en el campo mientras su madre permanece hospitalizada. Lo que parece una mudanza tranquila pronto se convierte en una aventura bastante especial.

Las niñas descubren que el bosque cercano está habitado por criaturas mágicas. Entre ellas está Totoro, una enorme y adorable criatura que se convirtió en uno de los personajes más queridos de la animación japonesa.

Además, Mi vecino Totoro combina fantasía y ese tipo de magia y encanto tan característico de las obras de Hayao Miyazaki.

Ahora, Cinemex traerá de vuelta la película y todos los interesados podrán verla en la pantalla grande a partir del próximo mes.

Aquí puedes ver el anuncio:

Uno de los clásicos más queridos de Studio Ghibli vuelve al cine para que lo vivas como nunca. 💚 #MiVecinoTotoro

Estreno: 10 de septiembre en Cinemex. ¿Listos para volver a visitar el bosque? pic.twitter.com/nY0lwws0mw — Cinemex (@Cinemex) August 18, 2026

Un clásico que tiene varias décadas

Aunque para muchos parece una película mucho más reciente, Mi vecino Totoro se estrenó originalmente en Japón el 16 de abril de 1988 y desde entonces se ha convertida en la favorita de varias generaciones.

Ahora podremos volver a encontrarnos con Satsuki, Mei, Totoro y el Gatobús en cuestión de días.

Mi vecino Totoro llegará a Cinemex el 10 de septiembre, así que tendremos una nueva oportunidad para regresar al bosque y saludar a Totoro como se debe.

¿Ya viste Mi vecino Totoro? ¿Qué otra película de Studio Ghibli te gustaría volver a disfrutar en la pantalla grande? Cuéntanos en los comentarios.

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