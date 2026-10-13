¿Recuerdan el episodio de Black Mirror en el que una tecnología permite registrar y analizar todo lo que ve y escucha una persona? ¿Y qué nos dicen del capítulo que plantea un sistema que ayuda a una madre a observar y controlar todo lo que ve su hija? Estos conceptos parecen de ciencia ficción, pero cada vez están más cerca de nuestra realidad, y la más reciente patente de Microsoft nos lo recuerda.

La patente de dicho sistema está relacionada con la integración de anuncios en XBOX y más dispositivos, y tiene 2 graves implicaciones, una peor que la otra. Por un lado, abriría la puerta a la implementación de anuncios en las sesiones de juego, y por el otro, representaría un riesgo para la privacidad. ¿De qué se trata todo esto?

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El nuevo sistema de publicidad contextual de Microsoft

Los comerciales están muy presentes en la televisión, las redes sociales, los servicios de streaming y YouTube. Y aunque el gaming logró escapar de ese mal por décadas, cada vez son más las grandes compañías que empujan la idea de implementar publicidad en los juegos. Y sí, XBOX podría ser la punta de lanza en ese tema.

A principios de septiembre de 2026, Microsoft presentó y registró una patente titulada “Gestión contextual del acceso a aplicaciones de software interactivas”. El nombre brinda una idea confusa de su objetivo, pero todo se resume en una palabra: anuncios.

En el documento de más de 20 páginas, la compañía usa mucha jerga técnica para explicar este concepto, pero en términos sencillos, podría describirse como un sistema que permitirá integrar comerciales en dispositivos y programas, incluidos los juegos de XBOX y PC. Pero en lugar de que la publicidad aparezca de forma aleatoria y arbitraria, la tecnología identificará el momento idóneo para realizar la pausa para mostrarla.

El objetivo de la patente es simple: mostrar anuncios sin afectar el ritmo de la experiencia ni la inmersión. Para insertarlos, se mencionan el final de un nivel, los menús, las pantallas de carga y otros momentos de inactividad como posibles oportunidades. Que aparezcan comerciales sólo en instancias determinadas sería el menor de los males, pero este sistema genera muchas preocupaciones por múltiples motivos.

Empecemos por el hecho de que Microsoft jamás específica para qué tipo de juegos y experiencias planea usar esta tecnología. Es posible que las interrupciones únicamente ocurran en experiencias free-to-play o títulos de XBOX Game Pass, o que incluso el sistema ofrezca acceso gratuito a juegos a cambio de ver publicidad. Pero, ¿qué pasaría si los spots también aparecieran en lanzamientos AAA de $70 USD o más? Sería un dolor de muelas, por decirlo de forma amable. Y recordamos que el sistema también engloba otros tipos de software, posiblemente aplicaciones para Windows y XBOX.

XBOX podría adoptar una de las peores prácticas de publicidad presentes en dispositivos móviles

El documento también menciona un concepto que, inevitablemente, nos recordó algunas de las peores prácticas de los juegos para dispositivos móviles: los créditos publicitarios, que otorgan a los jugadores periodos libres de comerciales. Pero, ¿cómo funcionará? Es complejo y, entre más nos adentramos en el texto, peor se pone.

De acuerdo con el documento, el jugador dispondrá de un periodo de juego sin anuncios al iniciar el título. Cuando termina ese periodo, se mostrará un comercial cuando ocurra un evento que el sistema considere ideal, como una pantalla de carga, el final de una cinemática o el menú de opciones. Durante ese momento, el juego quedará congelado y será necesario esperar para retomar la sesión. Sí, básicamente, la publicidad le arrebatará el control al usuario. Posteriormente, se restablecerá el periodo y se repetirá el proceso.

La patente menciona ejemplos de créditos de una duración de 15, 30 y 60 minutos, así que será una cuestión dinámica que cambiará en cada caso. Habrá otros factores para determinar cuándo insertar la publicidad, pues el sistema también considerará el progreso y ciertos hitos, como terminar 3 partidas multijugador, completar 5 rondas, llegar al final de una sección de la campaña o derrotar a un NPC especial, como un jefe.

En pocas palabras, la tecnología utilizará las hazañas del jugador y el tiempo como medidores para saber cuándo mostrar los anuncios. Y aunque el documento deja claro que la intención es ser lo menos invasivo posible para evitar interrumpir la sesión, la realidad es que el sistema sólo tendrá la “cortesía” de esperar hasta un punto de inactividad para mostrar el anuncio, que podría ser un video, audio o una imagen. Nada mejor que derrotar a Malenia en ELDEN RING y que el juego recompense nuestro esfuerzo con un spot de una pizza, o ver una escena dramática en Gears of War: E-Day para que justo después aparezca un comercial de Game Pass.

Todo lo anterior es motivo suficiente para estar preocupado y activar las alarmas; sin embargo, y tal como advertimos en el inicio, la integración de la publicidad es nada más la punta del iceberg de una cuestión muchísimo más severa.

Una grave derrota para la privacidad de los jugadores

El verdadero objetivo de la patente es saber cuándo es idóneo “suspender” el uso del software para mostrar la publicidad. Pero, ¿cómo determinará el sistema cuál es el momento correcto para realizar la pausa? Es aquí donde la situación se torna más oscura y preocupante, ya que podríamos estar ante una tecnología que facilitaría el espionaje.

Lo más lógico es pensar en que los desarrolladores diseñarán sus próximos títulos con la idea de incluir marcadores que permitan a la tecnología saber dónde colocar un comercial, similar a lo que ocurre con los trofeos y logros. El problema de ese mecanismo es que sólo podría aplicarse en nuevos lanzamientos, y posiblemente requiera algún tipo de trabajo extra para implementarlo en juegos viejos. Entonces, existe una alternativa más simple que también permite aplicarlo de forma retroactiva: la inteligencia artificial.

El documento señala que el sistema utilizará aprendizaje automático para identificar los eventos dentro del videojuego o software, y menciona que será capaz de analizar los frames para reconocer objetos y otros elementos para determinar qué ocurre en el programa. Dicho concepto recuerda mucho a una tecnología presente en los Smart TV de LG: el Reconocimiento Automático de Contenido o ACR, por sus siglas en inglés.

La tecnología de XBOX será capaz de distinguir lo que ocurre en pantalla del jugador

Básicamente, es un mecanismo que permite analizar en segundo plano lo que aparece en pantalla, e incluso, detectar y escuchar el audio. En pocas palabras, la IA podría ver lo que consumimos, lo que iría más allá de los juegos. Ahora podemos empezar a ver por qué la patente genera preocupaciones en materia de privacidad… pero sólo se pone peor.

¿Cómo funcionará esta herramienta? Según el documento, la aplicación del software, que puede ser un juego de XBOX o PC y otros tipos de programas, se introduce en un sistema de gestión de contenidos junto con el material publicitario, que proviene de un servidor remoto. Los datos se envían a un módulo de detección, que es capaz de usar IA para identificar eventos a partir de información audiovisual, datos del juego y otros elementos de la app interactiva.

En términos simples, esta tecnología sabrá dónde insertar el anuncio al “leer” lo que se muestra en la pantalla o el monitor, así como recabar otros datos, mientras jugamos o utilizamos cualquier otro software. Esto resulta problemático por un par de razones. En primer lugar, Microsoft menciona que la información recabada también servirá para crear un perfil de usuario, que posiblemente permitirá elegir publicidad personalizada que coincida con nuestros hábitos de consumo y preferencias.

Efectivamente, las compañías podrán saber los tipos de juegos que disfrutamos, las transmisiones en vivo que solemos ver o la clase de libros que leemos. Porque sí, la patente deja claro que el sistema es capaz de funcionar en PC, consolas, teléfonos inteligentes, Smart TV, laptops, auriculares y demás dispositivos. Como vemos, es una cuestión que va mucho más allá del gaming.

El experto Steve Burke del canal Gamers Nexus de YouTube, explica que Microsoft usa en innumerables ocasiones el término “aplicación de software interactivo”, lo que carece de una definición concisa y oficial. Lo más probable es que la compañía utilice ese concepto vago para referirse a prácticamente cualquier programa: desde juegos de XBOX y aplicaciones para móviles hasta Microsoft Word y navegadores web.

También hay que tener en cuenta que, según el documento, el sistema patentado podrá ejecutarse localmente en el hardware, pero también de forma remota a través de un servidor de streaming. Básicamente, esto significa que parte del proceso se realizaría en un entorno que está fuera del alcance del usuario, y es aquí donde vale la pena hacerse un par de preguntas: ¿qué información sale del dispositivo? ¿Cuánto tiempo se conserva? ¿Quién puede acceder a ella? El texto no brinda respuesta a estas interrogantes.

La solicitud destaca que el sistema de gestión de contenidos, que es el que se encarga de suspender el juego para mostrar la publicidad, también analizará audio para identificar acontecimientos no visibles dentro de la aplicación, por ejemplo, diálogos, música, efectos de sonido, etcétera. Lo preocupante es que se menciona explícitamente que, en algunas instancias, la “información incluye comentarios del jugador o del chat provenientes de la grabación de video y audio, lo que permite identificar conversaciones sobre el entorno del juego”. Esto parece confirmar que podrá escuchar nuestras interacciones verbales con otros usuarios.

La patente no menciona que la herramienta almacenará permanentemente todas las grabaciones de audio o que podrá activar deliberadamente el micrófono, pero sí que será capaz de procesar los comentarios que se escuchen en el chat para obtener contexto adicional sobre lo que ocurre en la aplicación.

La tecnología de XBOX también analizará el audio, lo que posiblemente incluye el chat de audio

Lo peor es que escapar de esta tecnología será sumamente complicado, pues el documento destaca que el dispositivo de comunicación podrá utilizar Bluetooth o Wi-Fi Direct para garantizar la conexión entre el cliente y los dispositivos cercanos. Entonces, incluso si desconectamos la consola o PC de Internet, el sistema podrá mostrar el anuncio en algunas instancias, tal como funciona con la tecnología ACR de LG.

Con todo esto sobre la mesa, estamos seguros de que el concepto detrás de los créditos publicitarios y los anuncios contextuales ahora parecen el menor de los problemas. Porque sí, la mayor inquietud detrás de esta patente es el hecho de que el sistema será capaz de identificar lo que aparece en pantalla, la forma en que reaccionamos en consecuencia, lo que escuchamos a través del chat y otra información visual.

Es posible que Microsoft mantenga un ecosistema controlado para evitar que esos detalles salgan a la luz y se filtren, pero ¿qué ocurre si hay una vulneración de seguridad? La simple idea de que un tercero pueda ver lo que jugamos, lo que escribimos en un archivo de Word o los videos que consumimos es aterradora por sí sola. Por favor, ¡Watch Dogs nos advirtió de los peligros de esta clase de tecnologías hace más de 10 años!

Ahora bien, ¿habrá una forma que nos permita defendernos legalmente? Como suele suceder, es complicado. En 2017, la FTC de Estados Unidos creó un caso en contra de VIZIO por utilizar Reconocimiento Automático de Contenido para identificar lo que consumían los usuarios de sus televisores. El caso terminó con un acuerdo de $2.2 millones de dólares, mientras que la compañía se vio obligada a requerir consentimiento de sus usuarios para determinadas prácticas de recopilación de datos y tuvo que cambiar su política.

Sin ir demasiado lejos, LG publicó un comunicado a mediados de septiembre de 2026 en el que responde a los señalamientos en su contra sobre el uso de la tecnología ACR. La empresa negó que sus Smart TV graben y transmitan las conversaciones de los usuarios. Los ejemplos dejan claro que este tipo de sistemas son muy controversiales. ¿Microsoft se verá envuelto en algún tipo de escándalo similar si esta patente se materializa?

Los anuncios serán parte del futuro del gaming, nos gusten o no

¿Nos preocupamos demasiado? Tal vez, si pensamos que sólo es una patente y se desconoce si Microsoft realmente planea implementarla; sin embargo, todo indica que la publicidad desempeñará un rol clave en los próximos años, y parece que la verdadera cuestión es cómo y cuándo se implementarán esas prácticas en nuestros videojuegos favoritos.

Para nadie es secreto que la industria enfrenta una crisis severa que afecta a compañías y estudios de todo el mundo. En medio de este contexto sombrío, la publicidad podría ser una vía para generar ingresos adicionales. Es una idea que ha estado en el aire muchísimos años; incluso Jay Cohen, antiguo vicepresidente de publicación de Ubisoft, destacó en 2007 el potencial de los anuncios.

Y sí, cada vez son más las compañías que se ven atraídas por el concepto de integrar contenido comercial. EA es uno de los gigantes que está completamente a favor de esas prácticas, pues incluso el director Andrew Wilson dijo que los jugadores estarían dispuestos a consumir publicidad, si hacerlo “beneficia su experiencia de juego”. Y sí, cree que los anuncios podrían ser un motor de crecimiento importante para la empresa y la industria.

Sony también dio mucho de qué hablar por las razones equivocadas. En mayo de 2026, PlayStation patentó un sistema de IA que podría implementar anuncios en los juegos durante las pantallas de carga e, incluso, en las salas de espera de los modos multijugador.

Pero sin duda, el que ha sido más insistente sobre el tema es Microsoft. Desde hace años, la empresa juguetea con la idea de incluir anuncios en sus títulos y servicios. En junio de este año, Matthew Ball, director de estrategia de la división de videojuegos, afirmó que la integración de comerciales ayudará a combatir los aumentos de precio. Y en efecto, XBOX Cloud Gaming ya muestra anuncios. Y sí, la más reciente patente parece formar parte de estos esfuerzos.

Rumores señalan que XBOX Game Pass podría recibir publicidad

Pero cuéntenos, ¿creen que los anuncios llegaron para quedarse en el gaming? ¿Les molestaría si la patente de XBOX se materializa tal como está descrita? Dejen sus opiniones y sigan aquí, en Level Up.

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