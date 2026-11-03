Conforme pasan los días, el hype por GTAVI crece y algunos se preguntan sobre el impacto que tendrá el juego de Rockstar Games en la vida de las personas. Algunos esperan ausencias laborales, otros que se suspenda la socialización y algunos incluso consideran que será tal su efecto que le ahorrará miles de dólares a los jugadores.

¿Cómo podría suceder eso? Según un hombre de negocios, será gracias a que nos perderemos por mucho tiempo en Leonida y esto beneficiará a nuestro bolsillo de las siguientes maneras.

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Los jugadores ahorrarían miles de dólares gracias a Grand Theft Auto VI, asegura un creador de contenido

GTAVI se perfila para ser uno de los lanzamientos más grandes en la historia, no solo de los videojuegos, sino de la industria del entretenimiento. Sus preventas se estiman en más de $750 mil millones de dólares, así que hay millones de jugadores listos para el 19 de noviembre.

Además de la diversión, esto podría tener un efecto positivo en el bolsillo de los jugadores de acuerdo con el millonario y creador de contenido Mark Tilbury.

En su reciente video, el hombre de negocios asegura que el título de Rockstar Games es una buena inversión personal pues, a cambio de $100 dólares, generaría un ahorro de hasta $5000 USD.

GTAVI librará a los gamers de otro tipo de gastos

¿Cómo? Según este sujeto, GTAVI ofrecerá 80 horas de campaña y, por motivos prácticos, considera el contenido secundario, la exploración y la primera tanda de actualizaciones en 200 horas. Entonces, Grand Theft Auto VI ofrecería, cuando menos, 200 horas de diversión y distracción.

Justo aquí viene el truco. Mark Tilbury estima que muchos jugadores jugarán en sesiones de 4 horas por día. Para cubrir el total, serían 50 sesiones. Dicho esto, el millonario piensa que el hecho de que los jugadores no salgan de fiesta o a pasear durante 50 días por jugar GTAVI, reflejará en su bolsillo un ahorro de cuando menos $5 mil dólares.

Claro que esto es un ejercicio básico y no estadístico, pues no sabemos los patrones de gasto y salida a otras actividades de una muestra representativa de gamers, pero es una idea curiosa que podría no alejarse de la realidad.

Recientemente, el gobierno de Australia reconoció que habrá ausentismo laboral por el estreno del juego de Rockstar y mejor dieron consejos a los empleados para que no gasten sus días libres (designados para emergencias o situaciones importantes) en un videojuego.

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